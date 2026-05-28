Alerta en Galicia: temperaturas superiores a 36 ºC activan el aviso amarillo en más de 30 concellos

Galicia vivirá este jueves 28 de mayo una nueva jornada marcada por el calor. Ya se cumple más de una semana desde que las temperaturas comenzaron a subir y, para hoy, se esperan valores puntualmente superiores a los 36 ºC en zonas del interior.

El mes de mayo llega a su recta final con temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año, dejando un ambiente plenamente veraniego, playas abarrotadas y ventiladores ya en funcionamiento.

Valores de 36 ºC o más para este jueves

Aunque este jueves ya se ha notado un descenso de las temperaturas en algunas zonas de Galicia, especialmente en áreas costeras, en el interior los valores se mantendrán por encima de los 30 ºC.

Ante esta previsión, MeteoGalicia se ha visto obligada a activar nuevamente avisos de nivel amarillo por temperaturas elevadas en el sur de Lugo y en el Miño de Ourense, afectando a más de una treintena de concellos.

La previsión emitida por el servicio meteorológico gallego apunta a una situación de calor intenso en esas zonas entre las 15:00 y las 21:00 horas, franja horaria en la que permanecerá activo el aviso.

En concreto, los municipios afectados por la alerta de MeteoGalicia son los siguientes:

Sur de Lugo: A Pobra do Brollón, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, O Saviñao, Pantón, Quiroga, Ribas de Sil, Sober y Taboada

A Pobra do Brollón, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, O Saviñao, Pantón, Quiroga, Ribas de Sil, Sober y Taboada Miño de Ourense: A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, O Pereiro de Aguiar, Padrenda, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén

A partir de mañana, la situación tenderá a la normalidad, aunque el termómetro seguirá registrando valores por encima de los 30 ºC hasta, al menos, el domingo en Ourense, mientras que en Lugo el descenso de temperaturas será más acusado, con máximas en torno a los 25 ºC.

📢En 48h teremos un descenso das temperaturas na maior parte de #Galicia📉máis acusado na metade norte do territorio e tamén nalgunhas comarcas das #RíasBaixas pola posible presenza de brétemas en varias zonas do litoral galego🌁 pic.twitter.com/OWU07u7J1K — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) May 27, 2026

En las ciudades costeras como A Coruña ya se está notando un descenso de las temperaturas y, según las previsiones del servicio meteorológico gallego, el sábado se alcanzarán máximas de alrededor de 18 ºC.

En Vigo, por su parte, las temperaturas se mantendrán estables, entre los 24 ºC y 26 ºC, y en Pontevedra serán ligeramente superiores, con valores que oscilarán entre los 26 ºC y 28 ºC.