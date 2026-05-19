Cortado durante tres meses un tramo de la A-6 hacia A Coruña por obras en el túnel de Neira

Impermeabilización del tubo del Túnel de Neira en la A-6 con sentido A Coruña

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició este martes las obras de emergencia en el túnel de Neira, en la autovía A-6, una actuación que obligará a cortar completamente al tráfico la calzada en sentido A Coruña durante aproximadamente tres meses.

La afectación se producirá entre los kilómetros 463, 100 y 464, 500 de la autovía, en el término municipal lucense de Baralla, donde se encuentra el tubo del túnel afectado.

Para mantener la circulación, el tráfico será desviado a la calzada con sentido Madrid, que funcionará provisionalmente en modo bidireccional, con un carril habilitado para cada sentido de circulación.

Las obras cuentan con un presupuesto de 528. 887 euros y tienen como objetivo reparar los daños provocados por el temporal de viento registrado el pasado 11 de febrero.

Nueva impermeabilización en el túnel

La actuación se centrará en la impermeabilización del tubo derecho del túnel, correspondiente al sentido A Coruña.

Según informó el Ministerio, los trabajos consistirán en la instalación de una nueva lámina impermeabilizante adosada a la bóveda del túnel para garantizar las condiciones de seguridad, durabilidad y conservación de la estructura.

Transportes justificó el corte total del tráfico en sentido A Coruña por motivos de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía.

El túnel de Neira está situado en el kilómetro 463, 800 de la A-6, uno de los principales ejes de comunicación entre Galicia y la Meseta.