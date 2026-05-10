Los 14 españoles del crucero del hantavirus, incluido el gallego, ya embarcan rumbo a Madrid

Los pasajeros españoles del crucero MV Hondius, entre los que se encuentra el gallego Ricardo Hevia, desembarcaron este domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife, después de que el barco permaneciese fondeado desde primera hora de la mañana.

La evacuación comenzó sobre las 09:40 horas en Canarias, cuando los 14 ciudadanos españoles abandonaron el buque para subirse a un autobús de la Unidad Militar de Emergencias (UME), escoltado por Guardia Civil y efectivos militares hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.

Desde allí, los pasajeros españoles serán trasladados en un avión militar desplegado por el Gobierno con destino Madrid. Una vez en Torrejón de Ardoz, serán derivados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán aislados de forma preventiva.

El operativo se puso en marcha después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmasen a primera hora de este domingo que tanto los pasajeros como la tripulación continuaban asintomáticos.

El protocolo establecido contempló un desembarco escalonado y bajo medidas preventivas. Los pasajeros abandonaron el barco utilizando mascarillas FFP2 y llevando únicamente los objetos personales imprescindibles.

Además, la evacuación se realizó de forma organizada según la disponibilidad de vuelos y de los distintos dispositivos internacionales preparados para repatriar a pasajeros de diferentes países.

Países Bajos, el siguiente país en evacuar pasajeros

Tras el desembarco de los españoles, Países Bajos será el siguiente país en evacuar pasajeros. En ese vuelo viajarán también ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

A lo largo de este domingo están previstos además vuelos con destino Canadá, Turquía, Francia, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. El último operativo previsto será el de Australia, programado para este lunes con seis pasajeros a bordo.