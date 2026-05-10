La DGT inicia este lunes en Galicia una campaña de sensibilización para usuarios vulnerables

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha desde este lunes una nueva campaña especial de sensibilización y vigilancia dirigida a los usuarios vulnerables de las carreteras convencionales de Galicia. La iniciativa se desarrollará hasta el próximo domingo 17 de mayo.

La campaña, promovida y coordinada por las Jefaturas Provinciales de Tráfico gallegas, se realizará exclusivamente en Galicia y tendrá como objetivo reforzar la seguridad de peatones, ciclistas y motoristas, uno de los colectivos que más preocupa actualmente a la DGT.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, este tipo de usuarios concentra el 46 % de las víctimas mortales registradas en las carreteras gallegas en lo que va de 2026. En concreto, diez peatones y un motorista han perdido la vida en accidentes de tráfico.

Durante la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizarán controles y acciones informativas para concienciar sobre la importancia de utilizar elementos reflectantes, casco y ropa adecuada, además de respetar las normas específicas de circulación.

La DGT prestará especial atención a las personas mayores que caminan por carretera sin chaleco reflectante. Según advierte el organismo, el perfil más habitual de las víctimas mortales por atropello en Galicia es el de personas mayores de 65 años que circulan o cruzan la vía sin elementos que faciliten su visibilidad.

La campaña también busca sensibilizar a los conductores sobre la necesidad de extremar la precaución ante la presencia de usuarios vulnerables, moderar la velocidad y respetar la distancia lateral mínima de metro y medio al adelantar a ciclistas o peatones que circulen por la calzada.