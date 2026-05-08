Activada la alerta amarilla en 11 zonas de Galicia ante la previsión de tormenta y granizo este sábado

El fin de semana se presenta muy inestable en lo meteorológico. La lluvia será la gran protagonista de los próximos días, aunque no llegará sola: lo hará acompañada de tormentas y posible granizo.

Una borrasca atlántica marcará el tiempo durante todo el fin de semana en Galicia. Los chubascos y las tormentas afectarán a buena parte de la comunidad, y además vendrán acompañados de temperaturas más frías de lo habitual para esta época del año.

Alerta amarilla en Galicia por tormentas y granizo

Malas noticias para quienes tenían prevista una escapada a la playa o a la naturaleza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo en más de 10 zonas ante la previsión de tormenta y granizo para este sábado.

En concreto, la alerta es por tormenta, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Se activará a partir de las 14:00 horas y afectará a un total de 11 zonas de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense.

Estas son: noroeste de A Coruña, oeste de A Coruña, interior de A Coruña, suroeste de A Coruña, interior de Pontevedra, Rías Baixas, Miño de Pontevedra, noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur de Ourense y montaña de Ourense.

La probabilidad de tormentas oscilará entre el 40% y el 70%, un aviso al que se suma también el de lluvias, igualmente de nivel amarillo, con la misma probabilidad y una precipitación acumulada de hasta 15 mm en una hora.

Con el paso de las horas, los avisos irán desactivándose en distintas zonas, aunque permanecerán activos en de A Coruña y Pontevedra. De cara a la jornada siguiente, se limitarán al litoral de Pontevedra y al oeste y suroeste de la provincia coruñesa.

Por su parte, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado avisos amarillos por tormentas únicamente en el sur de la provincia de Ourense, entre las 15:00 horas del sábado y las 00:00 horas del domingo.

Sábado: chubascos generalizados en toda la península, Ceuta, Melilla y Baleares; ocasionalmente de fuerte intensidad y con tormenta.



Domingo: Chubascos en el oeste y centro peninsular.



🌡️Las temperaturas estarán por debajo de lo normal para esta época. pic.twitter.com/A3G3mVrMSY — AEMET (@AEMET_Esp) May 7, 2026

En cuanto a las temperaturas, serán ligeramente más bajas de lo habitual para esta época del año. "Tenderán incluso a descender algo más en las próximas jornadas, especialmente en lo que a las máximas se refiere", advierte el portal meteorológico ElTiempo.es.