Rueda ultima su viaje a China: tres días de contactos empresariales sin "intencionalidad política"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comienza mañana jueves su primer viaje oficial a China. El objetivo es explorar nuevas relaciones comerciales y turísticas con el país asiático, según señala el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Rueda, que estos tres días estará acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantendrá encuentros con empresas de sectores claves como la automoción y las energías renovables o con operadores turísticos chinos.

El presidente de la Xunta definió China como un país "con un potencial enorme, que está creciendo y tiene muchísimas posibilidades" para promover nuevas inversiones de sus compañías en Galicia. Así, Rueda expondrá la estabilidad institucional y la seguridad jurídica que ofrece la comunidad, convirtiéndola en un lugar atractivo para invertir e implantar nuevas líneas de negocio.

La agenda del viaje

Rueda visitará durante la primera jornada el centro de I+D de SAIC Motors, empresa líder de la automoción en China. Después de recorrer el centro R&D Anting que SAIC tiene en Shanghái, la delegación gallega se trasladará a Pekín para mantener un encuentro con el presidente de la compañía, Xiaoqiu Wang, y otros miembros de la directiva.

El viernes, Rueda y Lorenzana visitarán el salón del automóvil Beijing Auto Show y mantendrán una reunión con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores a nivel mundial de turbinas para la energía eólica. La agenda económica terminará el sábado con una visita a la fábrica de baterías que SAIC Motors tiene en Zhengzhou.

"Vamos a intentar buscar puntos de encuentro en los aspectos que más nos interesan",aseguró el presidente de la Xunta, que añadió: "Vamos a hacer valer que somos un lugar seguro para invertir y que tenemos muchas ventajas que podemos ofrecer a quien apueste por nosotros".

El viaje forma parte de los contactos de Galicia con el país asiático para aprovechar oportunidades de colaboración. Otras acciones fueron el foro empresarial de septiembre o el viaje de responsables de la Consellería de Economía e Industria a China para facilitar contactos empresariales.

Un total de 190 empresas gallegas están presentes en China de manera constante y un 43% que exportan de manera estable al país.

Respecto al turismo, Rueda se reunirá con varios operadores turísticos de China "para presentarles Galicia como destino; nuestra cultura, paisajes, patrimonio...". El presidente de la Xunta prevé destacar el Camino de Santiago para atraer nuevos turistas, así como la celebración del Xacobeo 2027.

Sin "intencionalidad política"

Preguntado sobre su viaje a China tras el Consello da Xunta del lunes, Rueda señaló que su viaje no tiene "intencionalidad política" y defendió que se reunirá con empresas chinas para "atraer inversiones", al mismo tiempo que promueve el destino Galicia.