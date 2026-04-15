La Xunta de Galicia dialogará con sindicatos y patronal un plan contra el absentismo laboral

La Xunta de Galicia abrirá un proceso de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales para diseñar un plan específico destinado a reducir el impacto del absentismo laboral, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los trabajadores.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, subrayó que el objetivo es construir una estrategia consensuada incorporando aportaciones de la parte social.

El anuncio se produjo tras un encuentro con representantes del Círculo de Empresarios de Galicia, en el que el responsable autonómico expuso las principales líneas de actuación de su departamento para este año. González insistió en que el fenómeno del absentismo debe abordarse como una realidad "compleja y multifactorial", que requiere un análisis profundo de sus causas y efectos en el mercado laboral gallego.

Según los datos manejados por la Xunta, el absentismo laboral supone un impacto estimado de más de 2.200 millones de euros anuales, lo que representa alrededor del 3% del PIB de Galicia.

En este contexto, el Gobierno gallego plantea combinar medidas de su competencia con iniciativas en el ámbito empresarial y de prevención de riesgos laborales, con el fin de mejorar la gestión de las bajas y fomentar entornos de trabajo más saludables.

Institucionalizar el diálogo social

El conselleiro avanzó también que el Ejecutivo autonómico trabaja en la institucionalización del diálogo social, a través de un decreto que permitirá consolidar este espacio de negociación.

Este marco servirá, según explicó, para abordar retos estructurales del mercado laboral, entre ellos el propio absentismo y la futura estrategia gallega de responsabilidad social empresarial.

En paralelo, la Xunta destacó su apuesta por la modernización del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) y la formación adaptada a las necesidades del tejido productivo.

Entre las medidas previstas figura la implantación progresiva del decreto de microcredenciales y el uso de la herramienta EMI, que ya ha permitido perfilar las competencias de unas 101.000 personas.

En el ámbito del emprendimiento, el Gobierno gallego ultima una estrategia vinculada al territorio, orientada a identificar actividades económicas clave en cada zona, apoyada por la Rede de Polos. A ello se suma un paquete de ayudas al trabajo autónomo que supera los 42 millones de euros.

Por último, la Xunta defendió su modelo de atracción de talento basado en una inmigración ordenada, segura y vinculada a la demanda empresarial, en el que se incluye el retorno de gallegos del exterior a través de la Estratexia Galicia Retorna.

Además, el Ejecutivo autonómico volvió a reclamar al Gobierno central el traspaso de las competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras, considerado clave para agilizar la incorporación de mano de obra al mercado laboral gallego.