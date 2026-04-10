La cocaína es la droga más consumida en las áreas urbanas de Galicia: hay presencia de fentanilo

La droga más consumida en todas las áreas urbanas de Galicia es la cocaína. Así lo determina un estudio elaborado por la Xunta y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) tras analizar las aguas residuales, en las que también se han detectado pequeñas cantidades de fentanilo, probablemente atribuible a prescripción médica.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; y el investigador del Área Química Analítica de la USC, José Benito Quintana, informaron este viernes en rueda de prensa de los resultados del estudio.

El Gobierno gallego y la institución, además, anunciaron que reforzarán la Red de control de drogas en las aguas residuales. El objetivo es mantener los mismos puntos de medición para poder comparar los datos del pasado año con los del actual, así como detectar nuevas sustancias.

La finalidad del trabajo es disponer de información sobre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas a partir de las aguas residuales de 15 ayuntamientos que suman una población de 510.000 personas. Así, se dispondrá de más datos para adaptar las políticas preventivas de salud pública.

Ángeles Vázquez destacó a este respecto el valor de las estaciones depuradoras de aguas residuales como "laboratorios", al igual que durante la pandemia por Covid-19, cuando fueron fundamentales para detectar de forma temprana la presencia de virus en la población, anticipar brotes y orientar las decisiones sanitarias.

¿Qué datos arroja el estudio?

Los resultados presentados este viernes provienen de los datos recogidos tras medir la presencia de cocaína, cannabis, fentanilo y otras drogas en las depuradoras de Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra, Lugo y Tui.

Estos resultados sitúan a Galicia por debajo de los valores medios de otras comunidades europeas en consumo de MDMA, cannabis y ketamina, aunque en el caso de la cocaína existen áreas urbanas que alcanzan valores próximos a los de la media nacional.

Gómez Caamaño incidió en que, de todas las sustancias analizadas, la cocaína y el cannabis fueron las que registraron una mayor presencia, mientras que en el caso del MDMA se observaron niveles moderados, con picos en el fin de semana.

Los análisis también revelaron un bajo consumo de anfetaminas y, posiblemente por estar ceñidas a consumo por prescripción médica, concentraciones más reducidas de fentanilo.

El consumo de alcohol, por último, es muy marcado los fines de semana: las cifras de los sábados duplican las registradas en los días laborables.

Prevención

El conselleiro de Sanidade explicó que estos resultados sirven para establecer patrones de consumo y reforzar las medidas de prevención. A este respecto, Gómez Caamaño señaló que desde marzo está en vigor la Ley de protección de la salud de las personas menores y de prevención de las conductas adictivas.

La adicción a la cocaína, añadió el titular de Sanidade, es el principal problema de las personas usuarias de las unidades de atención a la drogodependencia que recientemente se integraron en el Servizo Galego de Saúde.

Por otro lado, la última encuesta nacional de drogas entre el alumnado de enseñanza secundaria muestra que Galicia está en una posición favorable, con una tendencia sostenida a la baja en el consumo de alcohol y drogas.