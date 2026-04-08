La Xunta reservará el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años y elevará el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM. Esto significa que una pareja con un hijo que hasta el momento tenía un techo de ingresos de 2.250 euros brutos mensuales, ahora pasa a más de 3.500 euros.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al inicio del Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) que se celebra este miércoles en el Parlamento de Galicia. Rueda ha detallado que, en el caso de las familias numerosas, el techo se elevará a 4,5 veces el IPREM, por lo que se podrá acceder a una vivienda protegida siempre que no se superen los 4.150 euros brutos mensuales de ingresos.

"Hacemos esto porque creemos que la vivienda pública y protegida debe estar al alcance de cuantas más personas mejor", ha reivindicado el presidente de la Xunta, que ha asegurado: "Todas las nuevas viviendas comprometidas para esta legislatura, el 100% están en marcha".

Reforma de la Atención Primaria

El Gobierno gallego, por otro lado, iniciará este semestre una "reforma integral" de la Atención Primaria para adaptarla a la "Galicia actual". Los "objetivos claros" de esta medida es liberar a los médicos de las tareas burocráticas y alcanzar agendas que no superen los 30 pacientes por jornada ordinaria.

La Xunta creará, para que esto sea posible, una unidad especial que centralizará los papeleos burocráticos sin valor médico y que "sobrecargan" a los profesionales.

"Aprovechando el impulso de esta descarga burocrática", implantará un nuevo modelo de gestión de las agendas "dinámico, flexible y adaptado a las circunstancias de cada centro de salud" para que el médico le pueda dedicar más tiempo a cada paciente y que tengan "atención de máxima calidad", según explicó Rueda.

El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha una Dirección Xeral de Atención Primaria que a día de hoy no existe en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Este órgano velará para que se cumplan todas estas líneas maestras y que se haga un "seguimiento constante" de las reformas a implantar", ha señalado Rueda.

En materia sanitaria, el presidente de la Xunta también ha anunciado que en las próximas semanas la Administración autonómica presentará un programa que incluirá la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, "que son las frecuentes".

Estas unidades servirán de apoyo a los médicos de atención primaria que gestionan las bajas, al mismo tiempo que se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cuando una mutua realice una propuesta de alta suficientemente justificada, la inspección sanitaria la ratificará y acordará el alta.

En caso de dudas, la inspección citará al trabajador y, en lugar de que las mutuas tengan que solicitar una por una cada prueba o tratamiento al paciente, se tramitará una autorización global para hacer su labor más ágil y eficaz.

El presidente de la Xunta ha dicho que este programa de abordaje de las bajas laborales se dialogará con sindicatos y la patronal para su mejora, con el objetivo de que se ponga en marcha a la mayor brevedad: "Nuestro deber es que esté de baja quien realmente deba estarlo y que pueda volver a trabajar en cuanto esté en condiciones".

Incendios y sector primario

Rueda, por otro lado, ha exigido al Gobierno central que autorice la creación de una base de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Galicia, al mismo tiempo que ha lamentado que "no ha habido ningún avance" del Pacto de Estado anunciado por el presidente Pedro Sánchez el pasado año durante la ola de incendios.

Respecto al sector primario, el presidente de la Xunta ha concretado que esta legislatura impulsarán la renovación de la flota y reclamarán "un nuevo marco financiero comunitario" que permita reemplazar los barcos antiguos. Además, Rueda ha recordado su petición de rebajar el IVA del pescado al 5%.

El presidente de la Xunta también hizo referencia a la bajada de los precios de la leche, ante lo que señaló que, "cuando sea necesario", pondrán la situación en manos de la Comisión Galega de Competencia y abrirán expedientes con cada incumplimiento detectado.

La Xunta, por último, prevé cerrar hasta el final de la legislatura otras 25 parcelarias que sumarán 23.000 hectáreas más para "optimizar el esquema de minifundios".