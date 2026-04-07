Rueda ampliará el Bono Coidado en 10.000 plazas y alcanzará los 50.000 beneficiarios en Galicia

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo (i), y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), durante el debate sobre el Estado de la Autonomía, a 23 de abril de 2025, en Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciará este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Autonomía una ampliación del Bono Coidado que permitirá incorporar a 10.000 nuevos beneficiarios, hasta alcanzar las 50.000 personas atendidas en Galicia.

La medida, que será uno de los principales anuncios del discurso, refuerza este programa destinado a personas dependientes que reciben cuidados en su domicilio, y que cuenta con una ayuda de hasta 5.000 euros anuales por beneficiario.

Un refuerzo clave en servicios sociales

El Bono Coidado se ha establecido en los últimos años como una de las principales herramientas de apoyo a la dependencia en Galicia. En los dos últimos ejercicios, el número de beneficiarios se ha duplicado, pasando de 20.000 a 40.000 personas gracias al incremento de las cuantías.

Con este nuevo impulso, el Ejecutivo gallego prevé extender la cobertura a otras 10.000 personas mayores y sus familias en lo que resta de legislatura.

Un discurso para rendir cuentas y marcar objetivos

El presidente Rueda aprovechará su intervención inicial en el Debate sobre el Estado de la Autonomía para rendir cuentas ante la ciudadanía y los grupos políticos, una vez superado el ecuador de la legislatura, y para marcar nuevos objetivos para los próximos meses, de acuerdo con los principios y las líneas de actuación comprometidas en su programa electoral.

Tres bloques centrados en "Galicia Calidade"

El discurso estará dividido en tres grandes bloques, vertebrados por la idea de la "Galicia Calidade", entendida como un estilo de vida más allá de una certificación de productos.

En el ámbito económico, Rueda repasará los retos pendientes en materia industrial y energética, así como la situación del sector primario y el empleo, con el objetivo de seguir mejorando la productividad y los salarios.

En el bloque de servicios públicos, en el que se enmarca la ampliación del Bono Coidado, realizará balance de la sanidad, la educación y los servicios sociales, destacando su evolución hacia modelos más modernos, con mayor presupuesto y servicios adaptados a la realidad social gallega.

Por último, el tercer bloque se centrará en el camino hacia la prosperidad de Galicia, con especial atención a la innovación, la identidad y la mejora de la vertebración territorial.

Vivienda y fiscalidad, otros ejes del debate

Además del refuerzo de las políticas sociales, el acceso a la vivienda será otro de los temas destacados del discurso, junto con nuevas medidas fiscales y propuestas para ampliar la cobertura social.

El objetivo del Ejecutivo gallego es presentar un proyecto "propositivo y en positivo", que, según fuentes del Gobierno autonómico, ya ha dado resultados y busca consolidarse en lo que resta de década.