Adiós al buen tiempo: la lluvia regresa a Galicia con una importante bajada térmica en menos de 24 horas

Acumulado de precipitación de domingo 5 de abril a domingo 12 de abril Fuente: ElTiempo.es/ECMWF

La Semana Santa 2026 ha sido bastante afortunada en Galicia. A diferencia de años anteriores, la lluvia no ha hecho acto de presencia, lo que ha permitido el correcto desarrollo de las procesiones.

Este Lunes de Pascua el tiempo seguirá una evolución similar, con temperaturas que incluso superarán los 25ºC en las principales ciudades, pudiendo alcanzar los 27ºC en Ourense, Santiago de Compostela y Vigo.

Lluvia y temperaturas por debajo de los 20ºC

Sin embargo, pese a este ambiente veraniego anticipado, la situación meteorológica está a punto de cambiar de forma radical con la llegada de una nueva borrasca que dejará lluvias y una caída significativa de temperaturas.

El buen tiempo tiene las horas contadas. Después de una Semana Santa repleta de sol, el tiempo dará un giro de 180 grados debido a la llegada de una borrasca fría.

Esta se situará al suroeste de la Península ibérica e impulsará humedad y aire frío en superficie y capas altas de la atmósfera.

Según Eltiempo.es, "los modelos de predicción anticipan que para el martes y miércoles iremos notando un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en buena parte del oeste peninsular".

La lluvia se concentrará en el suroeste y algunas zonas de las Islas Canarias, afectando también a Galicia. De momento, los acumulados son poco significativos, con 32 mm de precipitación acumulada hasta el domingo 12 de abril.

Hoxe, a perdida da influencia anticiclónica permitirá a aproximación polo oeste das borrascas atlánticas.

Teremos temperaturas elevadas, especialmente ao norte, en xeral por riba de 25ºC. A partir de media tarde, irá aumentando a probabilidade de chuvascos ⛈️ de oeste a leste. pic.twitter.com/McukqYiBfH — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) April 6, 2026

La llegada de esta borrasca fría traerá también el regreso de un temporal marítimo que obligará a activar la alerta naranja en la Costa da Morte.

En este sentido, entre las 21:00 horas del martes y las 00:00 horas del miércoles se esperan olas de entre 5 y 6 metros de altura, según el modelo predictivo de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

El temporal también afectará al noroeste de A Coruña y a las Rías Baixas, aunque en este caso con alerta amarilla y un oleaje que podría alcanzar los 5 metros.

Más allá de la lluvia y la mala mar, lo más destacado de este episodio será el acusado descenso de las temperaturas: de rozar 30ºC, Galicia pasará a registrar máximas que difícilmente superarán los 20.

En A Coruña, por ejemplo, la previsión es que este Lunes de Pascua se alcancen los 26ºC en las horas centrales del día. No obstante, mañana las máximas se situarán por debajo de los 20ºC, en concreto 19, lo que supone una bajada de 7 grados.

Pontevedra registrará también 27ºC este 6 de abril, pero mañana tendrá 17ºC de máxima. En el caso de Vigo, la bajada será de 9 grados, pasando de 27 a 18 en menos de 24 horas.

"La incertidumbre es considerable desde el fin de semana, pero los modelos intuyen la posible llegada de más aire frío, lo que se traduciría en inestabilidad", apunta Meteored.