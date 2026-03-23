La Xunta aprueba el plan antiincendios 2026: 42 brigadas más y una aplicación para avisar de fuegos

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo,. Carlos Castro - Europa Press

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes el plan antiincendios 2026, que incorpora novedades con el objetivo de adaptarse al nuevo tipo de fuegos que asolan la comunidad. Así, el Pladiga incluye la incorporación de 42 nuevas brigadas en alto riesgo (168 efectivos) y cuatro medios aéreos, así como de una aplicación de aviso de incendios y la ampliación de la red de videovigilancia y drones.

El Pladiga de 2026 se llevará este viernes al Consello Forestal. El documento actualizado busca "adaptarse a los nuevos tipos de incendios" caracterizados en los últimos veranos por su "enorme intensidad ", según ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El dispositivo, de esta forma, incorpora 42 nuevas brigadas, por lo que habrá un total de 3.000 efectivos. Rueda señaló a preguntas de los medios en su comparecencia tras el Consello da Xunta que, según la disposición, los trabajadores dependerán de los municipios o de la Xunta.

El personal fijo discontinuo, por otro lado, trabajará este año por primera vez durante nueve meses al año, según recoge Europa Press. Alfonso Rueda, además, señaló que la prevención antiincendios aumenta a 75 millones en 2026, un 50% más.

Respecto a los cuatro medios aéreos que se incorporan, el titular del Ejecutivo autonómico detalla que serán tres aviones más de carga en tierra y un helicóptero pesado. La Unidade de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX) pasa de seis a 15 expertos, centrados en los grandes incendios forestales.

El pasado año, los incendios arrasaron casi 120.000 hectáreas en Galicia, sobre todo en agosto. Precisamente, en este mes se registró el incendio más grande de la historia de la comunidad gallega, el de Larouco (Ourense), que calcinó casi 32.000 hectáreas.

Rueda, además, concretó que Galicia contará con una 'app' para teléfonos móviles con la que se podrá hacer avisos de conatos o incendios. Esta herramienta, que podrá usar de forma "sencilla" y contará con geolocalización, se suma a los teléfonos del 085 y 112.

La comunidad gallega, por último, ampliará en un 30% la red de videovigilancia, hasta un total de 241 cámaras instaladas, con especial atención a las zonas de mayor riesgo, imágenes 24 horas y una detección "más sofisticada". Las tareas antiincendios contarán con más drones.