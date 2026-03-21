La Policía Nacional alerta: han repuntado las estafas con criptomonedas en Galicia

La Policía Nacional ha detectado en las últimas semanas un preocupante aumento de estafas vinculadas a falsas inversiones en criptomonedas en Galicia, una modalidad delictiva que está dejando importantes pérdidas económicas entre las víctimas.

Según indican las autoridades, los estafadores aprovechan el auge de las criptodivisas y el desconocimiento de muchos usuarios para ofrecer supuestas oportunidades de inversión con beneficios elevados y sin riesgo.

Estas propuestas suelen llegar a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o correos electrónicos, donde los delincuentes se hacen pasar por asesores financieros.

El engaño sigue un patrón claro. Los estafadores solicitan una inversión inicial que suele situarse entre los 100 y los 250 euros y, a continuación, facilitan el acceso a una plataforma o aplicación fraudulenta.

En ella, simulan beneficios constantes con datos falsos, generando confianza en la víctima y animándola a realizar aportaciones cada vez mayores.

Sin embargo, todo forma parte de una puesta en escena. El dinero nunca llega a invertirse realmente, y cuando la víctima empieza a sospechar o deja de aportar fondos, los delincuentes bloquean el acceso y desaparecen, cortando toda comunicación.

Desde la Policía Nacional subrayan que detrás de estas estafas suelen operar grupos criminales organizados, por lo que ya se están llevando a cabo investigaciones específicas para tratar de frenar este tipo de fraude.

Los consejos para no caer en la trampa

Para evitar caer en estas trampas, los agentes insisten en varias recomendaciones clave. Desconfiar de promesas de ganancias rápidas y seguras, extremar la precaución ante ofertas inesperadas, verificar siempre la legitimidad de las plataformas de inversión y consultar los registros oficiales como los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes de realizar cualquier operación.