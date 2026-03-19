El BNG reclama al Gobierno la transferencia a Galicia del Pazo de Meirás
Néstor Rego exige además que se pelee judicialmente contra la indemnización a la familia Franco
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha anunciado el registro de iniciativas en las Cortes para reclamar al Gobierno la transferencia a Galicia del Pazo de Meirás, tras la sentencia del Supremo que confirma la titularidad pública del inmueble. Lo hace con el objetivo de lograr que el Pazo sea "definitivamente do pobo galego" y para destinarlo a un lugar "centrado na memoria histórica e democrática".
El nacionalista, en un comunicado difundido este jueves por el BNG, pone el foco en "a necesidade de abrir unha nova etapa" después de la reciente sentencia del Supremo que confirma la titularidad pública del inmueble.
El partido considera este logro como un "resultado da mobilización social e do traballo das entidades memorialistas" y por ello debe tener "continuidade cun modelo de xestión plenamente vinculado á sociedade galega".
Néstor Rego subraya que "é o momento de dar un paso adiante e garantir que o Pazo de Meirás sexa xestionado desde a Galiza e para a Galiza, como un verdadeiro lugar de memoria democrática". El diputado insiste en que "non abonda con recuperar a titularidade pública; cómpre asegurar un uso coherente coa historia de espolio e represión que representa este espazo".
Además, el nacionalista defiende una transferencia que asegure la titularidad y el uso público, "con especial atención aos contidos relacionados coa memoria histórica democrática e a represión franquista, asegurando compromisos claros de financiamento".
"Este proxecto debe contar coa participación activa da sociedade galega á hora de definir os usos e a xestión do Pazo, destacando o papel central das entidades memorialistas que foron decisivas na súa recuperación", incide el diputado.
Por otra parte, critica que "non ten ningún sentido que os ladróns sexan compensados e non que a sociedade galega sexa compensada pola apropiación indebida de Meirás", y reclama al Gobierno "pelexar xudicialmente" el pago de una indemnización a la familia Franco.
Al respecto de esto último, señala a Feijóo y al PP como "responsábeis", ya que "sendo Presidente da Xunta, encargou a elaboración dun informe en que se estabelecía que os descendentes de Franco tiñan a posesión de boa fe e que, polo tanto, sería razoábel compensalos economicamente. A sentenza baséase neste informe completamente irracional e inxusto".