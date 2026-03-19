Acampa por la Paz cesa toda su actividad en Galicia después de casi una década

Acampa por la Paz deja de tener actividad en Galicia. Así lo ha decidido la propia organización en una asamblea, en una decisión que ha anunciado este jueves a través de un comunicado. En él, la iniciativa señala a la falta de posibilidad de seguir adelante con el proyecto en condiciones de calidad, fuerza y compromiso como principal motivo para cesar sus acciones.

Hace 9 años que la iniciativa llegaba a Galicia en defensa de los derechos humanos y, más concretamente, del derecho al refugio. Más de 90 fotógrafos y fotógrafas llegaron a formar parte del colectivo desde A Coruña con nombres como Sergi Cámara, Javier Bauluz, Pedro Armestre, Ricard G. Vilanova, Felipe Carnotto, Juan Medina, Daesung Lee, Alessandro Grassani, Lisa Murray, Juan Pablo Moreiras, Judith Prat o Lorena Ros.

En las actividades organizadas por Acampa en Galicia participaron referentes como la periodista colombiana Jineth Bedoya, quien habló sobre la violencia sexual como arma de guerra; la congoleña Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que compartió cómo la extracción de minerales y tierras raras como el coltán condena a la esclavitud a miles de niños; la ecofeminista india Vandana Shiva, que habló sobre soberanía alimentaria o el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien expuso sus críticas a la sociedad de consumo y la globalización.

También pasó por la comunidad dentro de las actividades de Acampa por la Paz el máximo responsable de Amnistía España, Esteban Beltrán, el magistrado Baltasar Garzón o periodistas como Olga Rodríguez, Patricia Simón, Nicolás Castellano, Natalia Sancha o Rosa María Calaf.

Además, han recibido el Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los DDHH figuras como el MST brasileño, Caminando Fronteras, Pepe Mujica, Padre Julio Lancellotti o Haydée Castillo.

En su comunicado, la directiva de Acampa en Galicia pone en valor el trabajo del voluntariado y "la implicación constante de muchas personas y la colaboración imprescindible de las organizaciones que integran este movimiento".

Más de 70 organizaciones de todo tipo y particulares integran la red de Acampa por la Paz. Ahora, en Galicia, tras el cese de su actividad, desde la asociación insisten en que "esta decisión no supone una renuncia a los valores que nos unen: la defensa de los Derechos Humanos, el Derecho al Refugio, la Justicia Social y la Cultura de Paz. Seguimos creyendo firmemente en la creación de espacios de denuncia y memoria, y estamos seguros en que Acampa Brasil continúe desarrollando esta labor cada vez más imprescindible si cabe".

Su presidente, Roi Abad, sostuvo además que "Acampa fue, y sigue siendo, un espacio de encuentro, de aprendizaje y de dignidad. Podemos sentirnos orgullosos del camino recorrido. El hecho de cerrar esta etapa no invalida nada de lo construido; al contrario, creemos que habla de nuestra responsabilidad". Por eso, trasladan ahora todo su apoyo a la delegación en Brasil, coordinada por la profesora Célia Regina Rossi.

Los agradecimientos de Acampa se extienden a distintas instituciones y empresas que han colaborado en su trabajo.