Acampa por la Paz cesa toda su actividad en Galicia después de casi una década
La organización llegó a este acuerdo en una asamblea al no poder continuar con el proyecto con calidad, fuerza y compromiso
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Acampa por la Paz deja de tener actividad en Galicia. Así lo ha decidido la propia organización en una asamblea, en una decisión que ha anunciado este jueves a través de un comunicado. En él, la iniciativa señala a la falta de posibilidad de seguir adelante con el proyecto en condiciones de calidad, fuerza y compromiso como principal motivo para cesar sus acciones.
Hace 9 años que la iniciativa llegaba a Galicia en defensa de los derechos humanos y, más concretamente, del derecho al refugio. Más de 90 fotógrafos y fotógrafas llegaron a formar parte del colectivo desde A Coruña con nombres como Sergi Cámara, Javier Bauluz, Pedro Armestre, Ricard G. Vilanova, Felipe Carnotto, Juan Medina, Daesung Lee, Alessandro Grassani, Lisa Murray, Juan Pablo Moreiras, Judith Prat o Lorena Ros.
En las actividades organizadas por Acampa en Galicia participaron referentes como la periodista colombiana Jineth Bedoya, quien habló sobre la violencia sexual como arma de guerra; la congoleña Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que compartió cómo la extracción de minerales y tierras raras como el coltán condena a la esclavitud a miles de niños; la ecofeminista india Vandana Shiva, que habló sobre soberanía alimentaria o el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien expuso sus críticas a la sociedad de consumo y la globalización.
También pasó por la comunidad dentro de las actividades de Acampa por la Paz el máximo responsable de Amnistía España, Esteban Beltrán, el magistrado Baltasar Garzón o periodistas como Olga Rodríguez, Patricia Simón, Nicolás Castellano, Natalia Sancha o Rosa María Calaf.
Además, han recibido el Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los DDHH figuras como el MST brasileño, Caminando Fronteras, Pepe Mujica, Padre Julio Lancellotti o Haydée Castillo.
En su comunicado, la directiva de Acampa en Galicia pone en valor el trabajo del voluntariado y "la implicación constante de muchas personas y la colaboración imprescindible de las organizaciones que integran este movimiento".
Más de 70 organizaciones de todo tipo y particulares integran la red de Acampa por la Paz. Ahora, en Galicia, tras el cese de su actividad, desde la asociación insisten en que "esta decisión no supone una renuncia a los valores que nos unen: la defensa de los Derechos Humanos, el Derecho al Refugio, la Justicia Social y la Cultura de Paz. Seguimos creyendo firmemente en la creación de espacios de denuncia y memoria, y estamos seguros en que Acampa Brasil continúe desarrollando esta labor cada vez más imprescindible si cabe".
Su presidente, Roi Abad, sostuvo además que "Acampa fue, y sigue siendo, un espacio de encuentro, de aprendizaje y de dignidad. Podemos sentirnos orgullosos del camino recorrido. El hecho de cerrar esta etapa no invalida nada de lo construido; al contrario, creemos que habla de nuestra responsabilidad". Por eso, trasladan ahora todo su apoyo a la delegación en Brasil, coordinada por la profesora Célia Regina Rossi.
Los agradecimientos de Acampa se extienden a distintas instituciones y empresas que han colaborado en su trabajo.