Los ayuntamientos de Galicia podrán solicitar desde finales de marzo más financiación para el SAF

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció este martes que los ayuntamientos gallegos podrán adherirse desde finales de marzo al incremento de la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) impulsado por la Xunta de Galicia.

Según explicó, la nueva orden que regula esta mejora económica se publicará previsiblemente en la semana del 23 de marzo en el Diario Oficial de Galicia, momento a partir del cual los concellos dispondrán de un plazo de un mes para solicitar formalmente su adhesión.

El aumento contará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

La responsable autonómica señaló que el procedimiento será sencillo, ya que las administraciones locales únicamente deberán presentar la solicitud de adhesión y acreditar que prestan el servicio de ayuda en el hogar conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Con esta actualización, la Xunta busca reforzar progresivamente la financiación del SAF destinado a personas dependientes, al tiempo que se fomenta que los concellos presten el servicio con criterios comunes de calidad y homogeneidad.

El acuerdo contempla una aportación adicional de 150 millones de euros hasta 2028, que permitirá incrementar gradualmente el precio por hora del servicio desde los 12 euros actuales hasta los 18 euros.