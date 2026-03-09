La Xunta de Galicia insta al Gobierno para que reclame los gastos por el vertido de pellets

En diciembre del 2023, una marea de pellets cubrió la costa gallega tras la pérdida de cerca de 1.050 sacos de 25 kilogramos cada uno por parte del buque Toconao. Algo más de dos años después, la Xunta de Galicia denuncia que no ha recibido ninguna indemnización por el importe gastado entonces en tareas de limpieza y de prevención, que asciende a 2,3 millones de euros.

Por este motivo, el Consello da Xunta celebrado hoy ha aprobado exigir por la vía judicial al Gobierno central que inicie el procedimiento de reclamación de estos gastos a la compañía responsable del vertido, la danesa Maersk.

"Ata agora nada se fixo", lamentaba en la rueda de prensa posterior el presidente autonómico Alfonso Rueda.

Rueda resaltó también que se trata de "unha cantidade importante" pero que la reclamación va más allá del coste ya que "é necesario porque de cara a futuros incidentes quedaría sentada a xurisprudencia e a práctica de indemnizar os gastos".

El presidente de la Xunta afirmó a preguntas de los periodistas que el Gobierno central ya cuenta con toda la documentación necesaria y que "volveremos mandala as veces que faga falta. É unha cuestión de vontade para que non volva pasar porque os buques con estas cargas saben que teñen que extremar precaucións e, se isto sucede, que teña consecuencias".

En el momento del vertido producido por el Toconao, con bandera de Liberia, cientos de gallegos se organizaron para limpiar por su cuenta las playas y la costa de Galicia. El vertido se produjo a finales de diciembre frente a la costa de Viana do Castelo y en enero del 2024 los pellets seguían llegando a Galicia, principalmente a la zona de Muros y Noia.

El vertido, además de las consecuencias medioambientales, llegó a afectar entonces al sector pesquero.