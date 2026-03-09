El TSXG niega a la Xunta batidas de control del lobo en tres ayuntamientos de Galicia

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rechazado la autorización solicitada por la Xunta para realizar batidas de control del lobo en los municipios de Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol, al considerar que no se ha demostrado un cambio de circunstancias que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas.

La sala entiende que los argumentos sobre un incremento de ataques de lobos carecen de respaldo técnico suficiente, y por ello deniega la contracautela presentada por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG subraya que las batidas solicitadas podrían tener "evidentes consecuencias letales para los ejemplares de la especie, omitiendo la evaluación previa que exige el plan de gestión del lobo".

Asimismo, los magistrados destacan que no se aporta ninguna referencia técnica contrastada sobre un aumento de la densidad poblacional que justifique un cambio de las medidas cautelares vigentes.

En su resolución, el TSXG advierte que la extracción de lobos implicaría la muerte de un número indeterminado de ejemplares, lo que podría generar un grave daño al ecosistema.

No obstante, la sala aclara que no se opone a medidas que no conlleven la captura o muerte de los animales, y admite la posibilidad de acciones que protejan la ganadería y la seguridad de las personas sin poner en riesgo la conservación de la especie, fomentando un desarrollo sostenible del ecosistema.

El tribunal subraya que, según la solicitud presentada, no se ha demostrado la compatibilidad de las batidas con la conservación adecuada de la especie, ni que se hayan agotado todas las medidas preventivas disponibles para evitar o mitigar los daños y riesgos alegados.

En consecuencia, la petición de contracautela queda rechazada en su totalidad, reafirmando la vigencia de las medidas cautelares que protegen al lobo y al equilibrio ambiental en Galicia.