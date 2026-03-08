El PP denuncia el bloqueo del PSOE a la transferencia de la AP-9 a Galicia

El PP de Galicia ha denunciado que el PSOE continúa bloqueando en el Congreso la tramitación de la proposición de ley para transferir la gestión de la AP-9 a Galicia, una reivindicación histórica vinculada a la Autopista del Atlántico que utilizan miles de gallegos cada día.

El diputado gallego del Partido Popular Celso Delgado, vicepresidente de la Comisión de Transportes del Congreso, criticó el que calificó como "continuo boicot" del Gobierno de Pedro Sánchez al debate de esta iniciativa. Según recordó, el plazo para la presentación de enmiendas a la proposición de ley ha sido prorrogado hasta en 60 ocasiones, 45 de ellas durante la actual legislatura.

Delgado también acusó a los socialistas de "incumplir el reglamento" y actuar "de manera arbitraria, sin explicaciones" al retrasar la constitución de la ponencia que debe analizar la propuesta.

En este sentido, criticó a la presidenta de la Comisión de Transportes, Ester Peña (PSOE), por no convocar la reunión de la Mesa y de los portavoces dentro de los plazos establecidos.

El diputado popular recordó que los miembros del Grupo Popular en la comisión registraron el pasado 28 de noviembre de 2025 un escrito denunciando esta situación, en el que solicitaban la convocatoria de una reunión para abordar la constitución de la ponencia.

Sin embargo, según denuncian, la reunión no fue convocada, pese a que posteriormente se había fijado el 25 de febrero como fecha para tratar esta cuestión.

Desde el PP gallego insisten en la necesidad de poner fin al bloqueo de la transferencia de la AP-9, defendiendo que la gestión autonómica permitiría reducir el coste de los peajes y mejorar el funcionamiento de la infraestructura, al tiempo que destacan la experiencia de la Xunta en la gestión de autopistas autonómicas con tarifas más bajas.