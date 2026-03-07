Rueda impulsa la plataforma Presentes para que Galicia avance en igualdad

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participó este sábado en A Coruña en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, donde destacó la puesta en marcha de la plataforma digital Presentes, una iniciativa impulsada por el Gobierno gallego para dar mayor visibilidad al talento femenino en la comunidad.

Durante su intervención, el dirigente autonómico explicó que esta nueva comunidad digital ya reúne a más de 2.000 expertas de distintos sectores, con trayectorias profesionales diversas.

Según señaló, la iniciativa pretende "dar visibilidad a expertas de todas las áreas para que tengan protagonismo en el espacio público", incorporando perfiles que van desde la investigación y la ciencia hasta el medio rural o la cultura.

El presidente gallego agradeció también la implicación de más de 100 entidades que colaboraron en la identificación de profesionales para formar parte de este proyecto.

La iniciativa busca ofrecer referentes femeninos que contribuyan a romper estereotipos y fomentar una mayor igualdad en distintos ámbitos de la sociedad.

En este sentido, Rueda subrayó la importancia de que las mujeres tengan presencia y reconocimiento en el espacio público para servir de ejemplo a las nuevas generaciones.

Así, aseguró que "si queremos evitar desigualdades en el futuro, contar con mujeres referentes en el presente nos va a ayudar muchísimo", destacando que estos referentes pueden contribuir a que niñas y niños crezcan alejados de prejuicios o comportamientos machistas.

El titular del Ejecutivo autonómico también vinculó el avance hacia la igualdad con la construcción de la identidad social de Galicia.

En este contexto, señaló que "un día como este también es Galicia Calidade", ya que esta marca, afirmó, "se construye con muchísimas cosas y, sobre todo, con la sociedad que queramos hacer entre todos".

Durante el acto, el presidente recordó además el compromiso del Gobierno gallego con las políticas de igualdad y señaló que la Xunta destinará este año más de 29 millones de euros a este ámbito, la mayor inversión hasta el momento.

Entre las principales medidas destacó los 7,4 millones de euros destinados al Plan Corresponsables, orientado a facilitar la conciliación durante todo el año, y los 5,1 millones para el programa Emega, dirigido a impulsar el emprendimiento femenino.

Asimismo, avanzó que el Ejecutivo autonómico está ultimando la primera Estrategia Gallega de Empleo Femenino en Sectores Masculinizados, una iniciativa con la que se pretende favorecer la incorporación de mujeres a profesiones donde su presencia sigue siendo minoritaria y contribuir a reducir la brecha salarial.

Durante su intervención, Rueda defendió que las administraciones públicas deben implicarse activamente en la promoción de la igualdad.

En este sentido, afirmó que "los recursos públicos, el dinero que se paga con los impuestos de todos, también deben destinarse a hacer posible y real una sociedad igualitaria".