La primera Fiscala Superior de Galicia llama a romper "los techos de cristal"

Carmen Eiró Bouza, primera mujer en ocupar el cargo de Fiscala Superior de Galicia, aprovechó el Día Internacional de la Mujer para hacer un llamamiento a romper estereotipos y techos de cristal que limitan la presencia femenina en los niveles más altos de la administración y la Justicia.

La representante del Ministerio Fiscal destacó que, aunque más del 66% de los fiscales en España y Galicia son mujeres, su acceso a cargos de responsabilidad todavía se ve condicionado por barreras históricas y culturales.

Según Eiró, estas mujeres deben demostrar constantemente su valía, incluso cuando su formación y cualificación profesional supera la de sus colegas hombres.

La Fiscala Superior recordó que los códigos de buen gobierno y las políticas de igualdad en la Administración y la Justicia buscan incluir a las mujeres en todos los ámbitos de decisión. Esta medida no solo mejora la imagen de las instituciones, sino que potencia la eficacia y el crecimiento de los organismos y empresas, evitando la infrautilización de capacidades altamente cualificadas.

Eiró recordó hitos históricos que marcaron la apertura de la carrera judicial y fiscal a las mujeres, como la derogación en 1966 de las limitaciones legales para acceder a estos cargos y la aprobación en 1974 de Belén del Valle Díaz, primera fiscal española. Junto a ella, Josefina Triguero Agudo abrió el camino en la carrera judicial en 1977.

En 2018, la aprobación del Primer Plan de Igualdad de la Carrera Fiscal consolidó medidas para garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Además, la Fiscalía General del Estado reconoce el papel fundamental de las mujeres fiscales e impulsa políticas de equidad y conciliación corresponsable, incluyendo la figura de responsable de igualdad en todos los órganos fiscales.

Con motivo del 8-M, Carmen Eiró Bouza reafirma su compromiso con la igualdad real, evocando las palabras de Concepción Arenal: "el primer paso para la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y convencerse de que tiene derechos que cumplir y reclamar, dignidad que no depende de nadie".