Azucena Recio, toma posesión como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, ha defendido, durante la toma de posesión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio González, la independencia y rigor de la judicatura ante las "incertidumbres" de la nueva organización judicial.

No obstante, ha subrayado que la nueva ley supone "una oportunidad para consolidar una Justicia más eficiente en su funcionamiento, más próxima a la ciudadanía y más sólida en su estructura".

De esta forma, ha señalado que lo que "sostiene verdaderamente" a la Administración de Justicia es "la integridad, la capacidad de trabajo y el compromiso de las personas que la sirven".

Durante su intervención en el acto, que ha presidido, Picatoste ha resaltado la importancia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, que en 2025 resolvió más de 3.500 asuntos, lo que equivale aproximadamente a 15 resoluciones por cada día hábil. "Detrás de esa cifra hay estudio, deliberación, esfuerzo colectivo y una dedicación constante para ofrecer respuestas fundadas y en plazo", ha manifestado.

El presidente del Tribunal Superior ha felicitado a Recio, de la que ha destacado su "extraordinaria capacidad de trabajo y solvencia técnica", así como su liderazgo, "sereno y eficaz". A ello, ha añadido que su especialización en materia de urbanismo "la ha llevado a resolver asuntos de notable complejidad y relevancia social". Además, ha indicado que, con su toma de posesión, el TSXG "refuerza su estructura gubernativa".

Por su parte, Recio se ha comprometido con la independencia, la integridad, la responsabilidad y la sumisión a la Ley. Los jueces y juezas, ha dicho también, son la máxima garantía de los derechos de las personas.

En su intervención, ha señalado que su nombramiento supone un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia. "Así como a las que vendrán", ha apostillado.

Entre sus objetivos, ha citado "colaborar con el sólido equipo que conforma la Sala de Gobierno, aportando al máximo su demostrada capacidad de trabajo al servicio del Poder Judicial en Galicia y de la sociedad en su conjunto".

Recio fue apadrinada por el expresidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde. A su juramentación asistieron los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, así como el miembro del Consejo General del Poder Judicial, Bernardo Fernández Pérez, entre otras autoridades judiciales, civiles y militares.