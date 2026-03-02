La Xunta impulsa la primera ley gallega de infancia y adolescencia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el inicio de la elaboración de la primera ley específica de infancia y adolescencia de Galicia, una norma que busca reforzar la atención a los más de 365.000 menores que residen en la comunidad y garantizar de forma integral sus derechos.

"Hasta ahora no existía una ley propia dirigida exclusivamente a la infancia y a la adolescencia", señaló, recordando que las disposiciones que les afectaban estaban incluidas en otras normas.

Rueda subrayó que el objetivo es "concentrar todo en una ley de infancia" y situar a niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas, reforzando especialmente su protección.

En este sentido, destacó la apuesta por el acogimiento familiar como fórmula preferente cuando un menor no pueda vivir con su familia de origen. "Siempre que sea posible, apostamos por que estén en un entorno familiar y no en un centro", afirmó.

Además, avanzó que la futura norma recogerá la prioridad de la familia acogedora en los procesos de adopción, siempre que exista voluntad de adoptar y los informes técnicos lo avalen, para evitar rupturas traumáticas de vínculos afectivos.

Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, destacó que la protección de la infancia es "una prioridad para la Xunta y para toda la sociedad gallega" y explicó que esta misma semana se abrirá una consulta pública previa durante 15 días para que entidades y ciudadanos puedan presentar propuestas.

La ley, cuya aprobación está prevista para el segundo semestre del año, será la primera norma gallega específica en este ámbito, ya que hasta ahora las modificaciones normativas estaban incluidas en textos como la ley de apoyo a la familia o la de impulso demográfico.

García detalló que el anteproyecto incluirá importantes novedades. Entre ellas, potenciar el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección, regular la doble valoración de las familias acogedoras para facilitar que puedan adoptar al menor si se dan las condiciones adecuadas y crear un registro de familias acogedoras y adoptivas, una reivindicación histórica del sector para mejorar la gestión y el control de datos.

Actualmente, Galicia es la segunda comunidad con más acogimiento familiar, con 928 familias que atienden a 1.121 menores.

Asimismo, la futura ley regulará de manera integral todas las medidas de protección, como tutelas y guardas, mejorará la coordinación entre administraciones y establecerá un régimen específico de infracciones y sanciones.

"Supone un cambio de paradigma", señaló la conselleira, al pasar de un modelo centrado en cubrir necesidades a otro basado en garantizar derechos desde el nacimiento, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

El Ejecutivo gallego pretende que el texto sea ampliamente participado de la mano de la sociedad civil y de las entidades que trabajan con menores, con el fin de dotar a Galicia de una ley moderna y adaptada a las nuevas realidades sociales.