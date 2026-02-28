Gardacostas de Galicia refuerza la formación anticontaminación en el puerto de Ribeira (A Coruña)

Gardacostas de Galicia organizó en el puerto de Ribeira una jornada de formación teórico-práctica centrada en el despliegue de barreras anticontaminación, dirigida a mejorar la preparación y coordinación de los distintos servicios implicados en la respuesta ante episodios de contaminación marina.

Tal y como explican desde la Xunta de Galicia, esta actividad resulta esencial para afianzar los procedimientos operativos, mejorar la capacidad de respuesta ante episodios de contaminación y adiestrar al personal en el uso de equipos, medios materiales y técnicos especializados, garantizando una actuación eficaz y coordinada en situaciones de emergencia.

Por primera vez, la jornada contó con la participación conjunta de efectivos de otras administraciones y organismos públicos: profesionales de la embarcación Salvamar Sargadelos de Salvamento Marítimo (Sasemar), de la lancha de salvamento Hermes de la Cruz Vermella do Mar y de la policía portuaria de Portos de Galicia en Ribeira, reforzando así la interoperabilidad entre servicios.