La Xunta acusa al Gobierno de "hipotecar" la industria en Lugo por negar la conexión eléctrica a Altri

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha cargado contra el Ejecutivo central por dejar la provincia de Lugo “hipotecada” en futuros proyectos industriales. Lo ha dicho en A Coruña, tras el archivo del proyecto de la papelera Altri en Palas de Rei por la negativa de Madrid a autorizar su conexión a la red eléctrica.

A preguntas de los medios sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que obliga a la Consellería de Medio Ambiente a mantener la protección de los terrenos en su estrategia verde, Calvo ha reconocido no conocerla a fondo. “No la conozco en profundidad”, ha respondido.

Sin embargo, ha insistido en el verdadero motivo del archivo del proyecto: “Quedó agotado cuando el Gobierno no contempló una conexión eléctrica para Lugo, hipotecando este y otros proyectos que se quieran instalar en los próximos años”.

La sentencia, del 13 de febrero de 2026 y adelantada por Nós Diario y consultada por Europa Press, estima el recurso de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega). Esta denunció que la Xunta eliminó del plan una zona de amortiguamiento que afecta a la Serra do Careón, incluida en la Red Natura 2000.

La decisión judicial, contra la que cabe recurso de casación -opción que evalúa la Consellería- cuestiona la “corrección” realizada por el departamento autonómico entre la consulta pública y la orden definitiva publicada en el DOG el 10 de febrero de 2025.

BNG pedirá una comisión de investigación en el Parlamento

Por su parte, desde el BNG, su portavoz, Ana Pontón, ha avanzado que pedirá una comisión de investigación en el Parlamento para aclarar "todos os chanchullos do Goberno" de Alfonso Rueda con Altri.

La lider nacionalista urge explicaciones a la Xunta tras la sentencia del TSXG que, para el BNG, deja claro que el PP actuó "de xeito ilegal para favorecer a Altri”, desprotegiendo los terrenos donde se ubicaría este proyecto.

"Nós xa denunciamos no seu momento esta desprotección que fixo o Partido Popular e diciamos que podiamos estar ante un caso de prevaricación e o que acaba de facer o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza é darnos a razón”, añadió.