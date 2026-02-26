Pensionistas gallegos entregan 30.000 firmas para blindar las pensiones en la Constitución

Pensionistas gallegos de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERC) han entregado este jueves 30.000 firmas a la Valedora do Pobo, en Santiago de Compostela, para reclamar la protección indefinida de las pensiones en la Constitución.

En declaraciones a los medios a las puertas del Valedor do Pobo, en Santiago, el coordinador de la MERC en Galicia, Carlos Vázquez, ha defendido que el objetivo es que "no se puedan recortar ni privatizar" y que "cualquier gobierno esté obligado a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas".

Además, ha explicado que esta entrega de firmas se suma a las más de 100 concentraciones convocadas por toda España este jueves para insistir en esta reclamación.

En este contexto, Vázquez ha señalado que pedirán a los partidos que lleven esta propuesta también en su programa, con la idea de lograr "los dos tercios de la Cámara" necesarios para modificar la Constitución.

Así, el coordinador en Galicia ha reivindicado que se trata de una demanda "justa" ante una situación en la que prevé "recortes no solo en pensiones, sino también en sanidad o educación". "Todo se puede conseguir luchando por ello", ha apuntado.

Por otro lado, ha denunciado que existe "un intento de desprestigiar las pensiones públicas" para que "quien pueda se meta en un plan de pensiones privado".