Alfonso Rueda apoya el regreso del emérito si generaba dudas su papel en el 23F

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado el papel del rey emérito para "preservar la democracia" durante el 23-F y ha respaldado al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido la vuelta del monarca a España tras la desclasificación de documentos relativos al golpe de Estado, aunque ciñéndose a estos hechos.

"Si los que decían que no puede volver es porque ponían en duda su intervención, si es por eso. Si es por otras cosas, no voy a opinar", ha aseverado.

El líder del Gobierno gallego ha señalado que los documentos "parecen reforzar" la idea de que el papel del rey emérito en la preservación de la democracia fue "decisivo" para que no "prosperara" el golpe de Estado.

"Por tanto, toda esa inquina que había contra él diciendo que no era cierto lo que se estaba planteando sobre su papel fundamental en la consolidación de la democracia en España, no es cierto. Aquellos que defendían esa postura, supongo que ahora tendrán que rectificar", ha señalado según recoge Europa Press, apuntando además que lo defendido por Núñez Feijóo, en su opinión, "es una manera de expresar todo eso".

El PP gallego, en el mismo sentido

También el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, se ha manifestado en la línea de su jefe de filas en una rueda de prensa en el Parlamento.

"Ni los errores del final tapan la brillante hoja de servicios de su momento; ni la hoja de servicios brillante de aquel momento tapa errores posteriores", ha señalado, antes de incidir que las trayectorias "siempre están marcadas por claros y oscuros".

Dicho esto, ha esgrimido que la presencia del emérito en España es una cuestión que se debería "normalizar".