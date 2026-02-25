El PP de Galicia coloca un busto de Fraga en la entrada de su zona de grupo en el Parlamento PPdeG

El PP gallego ha colocado un busto en homenaje a Manuel Fraga en la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento de Galicia. El presidente fundador de la formación y titular de la Xunta falleció en el año 2012.

La 'inauguración' del busto se celebró hoy una vez terminada una votación en la sesión plenaria de la Cámara autonómica con la participación de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el portavoz parlamentario, Alberto Pazos; la viceportavoz y diputada lucense Cristina Sanz; y la vilalbesa Sandra Vázquez, que acaba de asumir la presidencia de la Fundación Fraga y es, además, directora xeral de Relacións Parlamentarias.

Los populares gallegos quieren con este gesto rendir homenaje a su presidente fundador días después de que el busto de Fraga ubicado en la alameda de Vilalba, frente a su casa natal, sufriese un ataque con pintura roja.

Los populares trataron de promover una declaración institucional de condena en la Cámara autonómica, pero requería el asentimiento de todos los grupos, algo que no ha conseguido. Solo Democracia Ourensana ha respondido de forma afirmativa, mientras que el BNG, según el PPdeG, se ha negado a negociar el texto.

El busto está ubicado dentro del espacio del Grupo Popular, situado justo en la entrada habilitada a modo de recepción y puede verse desde el pasillo de la Cámara que discurre justo por delante.