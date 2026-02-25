El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, pero no vendrá a Galicia

El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, acogiendo la invitación del Rey Felipe VI y de la Iglesia en España, según ha confirmado este miércoles 25 de febrero el Vaticano y la Conferencia Episcopal Española (CEE), en un viaje en el que se confirma que no visitará Galicia.

Aunque los prelados precisan que el programa del viaje será publicado más adelante, la Santa Sede ha explicado que el Pontífice visitará primero Madrid y, después, Barcelona, para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, "la monumental basílica que ha rediseñado el horizonte de la ciudad catalana", según informa Vatican News.

En ese sentido, recuerda que la visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que "soñó la basílica y comenzó a construirla", Antonio Gaudí, declarado el año pasado venerable Siervo de Dios.

Canarias: un viaje "en el corazón" de Francisco

Desde Barcelona, León XIV viajará hasta Canarias para realizar "un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco", como destacó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid José Cobo Cano, Las etapas serán dos, Tenerife y Gran Canaria.

Según señala el diario oficial de la Santa Sede, de este modo, León XIV se dirigirá a un "gran país europeo", España, cuya identidad ha sido forjada por la fe cristiana, pero que "se ve afectada por la secularización".

"Y concluirá el viaje en las Islas Canarias, una de las principales rutas migratorias de África a Europa, con decenas de miles de llegadas cada año", añade.

África: peregrinación similar a la de Juan Pablo II

León XIV viajará también a África del 13 al 23 de abril en un periplo que le llevará tras las huellas de San Agustín en Argelia (Argel y Annaba); luego a África Central, en Camerún (Yaundé, Bamenda y Duala); en Angola (Luanda, Muxima y Saurimo) y, por último, en Guinea Ecuatorial (Malabo, Mongomo y Bata).

Se trata de un viaje "complejo", que es al mismo tiempo un viaje por la memoria del santo de Hipona, a cuya figura está vinculado el Papa, para luego visitar dos países en vías de desarrollo, con especial atención a los últimos, a los pobres y a quienes se ocupan de ellos.

La paz también será uno de los objetivos: León XIV se desplazará a la región anglófana del norte de Camerún, donde desde hace diez años se libra una guerra civil entre las fuerzas armadas regulares y los independentistas.

La última etapa de este viaje será Guinea Ecuatorial, el único país africano hispanohablante. En total, la peregrinación de León XIV, por su duración, se acerca a la que realizó en África en 1985 Juan Pablo II, con siete países visitados en once días.

Primera visita de un Papa a Mónaco en la era moderna

Los viajes al extranjero de la primera mitad de 2026 se inaugurarán con una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, prevista para el 28 de marzo, en vísperas de la Semana Santa para responder positivamente a las repetidas invitaciones que las autoridades monegascas hicieron primero al Papa Francisco y luego a él.

Según Vatican News, el Principado representa una realidad europea en la que el catolicismo es la religión oficial y en la que el diálogo entre las instituciones civiles y la Iglesia mantiene una importancia concreta también en el debate público. Será la primera vez que el Principado acoja a un Papa en la era moderna.