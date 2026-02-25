Estas son las inversiones que hará Aena en los tres aeropuertos de Galicia de 2027 a 2031

Los tres aeropuertos de Galicia tendrán una inyección de más de 200 millones de euros para la mejora de sus servicios e instalaciones. Esta es la partida reservada para las infraestructuras gallegas tras la aprobación, por parte del consejo de administración de Aena, del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, con una inversión prevista de cerca de 13.000 millones en toda España.

La aplicación de este plan supondrá una subida media anual de las tarifas de 43 céntimos por pasajero en el país, que dependerá del tamaño de la terminal.

El aeropuerto de Alvedro en A Coruña absorberá una inversión para el quinquenio de 50 millones de euros, más del doble de los 21,9 millones del lustro anterior. Aena propone un incremento medio de 25 céntimos por pasajero, que se quedarían en 10 en caso de aplicarse incentivos.

Entre las actuaciones previstas está mejorar la operativa de los vuelos No Schengen, un nuevo edificio SEI y cocheras y trabajos en el campo de vuelo y plataforma con la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y mejora en ayudas visuales.

La plataforma de expertos Vuela Más Alto publicó el pasado sábado un editorial titulado "AENA y su maltrato al aeropuerto de Alvedro", en el que carga con dureza contra el gestor aeroportuario por la situación de la terminal coruñesa. El colectivo asegura que el aeródromo herculino "continúa acumulando sinsabores" y señala que 2026 ha comenzado "igual o peor" que como terminó el anterior.

Santiago y Vigo

En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, la inversión total es de 107,9 millones de euros, más del doble de los 41,5 millones de los cinco años anteriores.

Se prevén actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal (adecuación sistema PCI, reforma de viales y urbanización, elementos electromecánicos, cubiertas y climatización de prepasarelas, renovación de aseos y solados) y en el campo de vuelo y plataforma; así como dotar la terminal de un incremento de la seguridad operacional, sistemas de información y comunicaciones, renovación y mejora de sistemas eléctricos, simulador de fuego y ampliación de aparcamientos.

En el caso del aeropuerto santiagués, el incremento medio anual de la tarifa propuesto será de 35 céntimos, 25 con aplicación de incentivos.

La inversión en el aeropuerto de Vigo será de 49,4 millones de euros, casi idéntica a los 49 millones del lustro anterior. Están previstas actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal (renovación de pasarelas de embarque, calderas y climatización, reforma zona de autobuses, señalética, depósitos de agua potable y contraincendios, renovación SAI) y trabajos en el campo de vuelo y plataforma.

Seguridad operacional, mejoras en aparcamiento y sistemas de información y comunicaciones también serán objeto de inversión, que supondrá un aumento de 25 céntimos (10 en caso de que se apliquen los incentivos).