Galicia se prepara para el eclipse de agosto con la primera reunión del dispositivo de seguridad

Reunión en Galicia para el dispositivo por el eclipse del 12 de agosto. Delegación del Gobierno en Galicia

Este miércoles ha tenido lugar la reunión de coordinación del operativo que se llevará a cabo en Galicia el próximo 12 de agosto por el eclipse solar. La cita, presidida por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, contó con la participación de responsables de distintos organismos.

Esta será la primera vez en 120 años que se puede observar este fenómeno en la Península Ibérica. En el caso de Galicia, el eclipse total se podrá ver en el 56,3% del territorio, un porcentaje que sube al 98% en la provincia de Lugo.

Tras la reunión, Pedro Blanco explicó que los desafíos para coordinar el primero de los tres eclipses que se verán en España hasta el 2028 se centran en la movilidad y el tráfico, la seguridad y la protección civil y el medio natural, la salud pública, la sensibilización e información y la coordinación.

"O Goberno prevé o desprazamento de 10 millóns de persoas cara os lugares de España nos que se verá a eclipse de maneira completa e unha gran parte dese movemento terá como destino Galicia", recordó Blanco. Debido a la hora en la que tendrá lugar, antes del atardecer, la comunidad será un lugar privilegiado desde donde presenciar el eclipse, especialmente en el litoral central y norte de A Coruña y la Mariña de Lugo.

En Galicia se podrá ver primero en Cabo de Estaca de Bares y se verá en último lugar en A Veiga, en la frontera con Porto en Zamora. La fase del eclipse total durará entre 9 segundos y un minuto y 49 segundos.

A nivel nacional, para preparar los operativos, el Gobierno constituyó la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación del Trío de Eclipses 2026-2027-2028 con la participación de 13 departamentos ministeriales. La delegación del Gobierno en Galicia participa en uno de los cinco grupos de trabajo específicos.