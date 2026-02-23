Vuelve la lluvia a Galicia y los meteorólogos avisan: "El primer frente va a llegar entre el martes y el miércoles"

Tras un fin de semana con tiempo seco y soleado, Galicia se prepara para el regreso de las lluvias. Un nuevo frente llama a la puerta y traerá consigo un aumento de la inestabilidad y, cómo no, nuevas precipitaciones.

En los últimos días, muchas personas han disfrutado de los rayos de sol en la playa, en la montaña o incluso desde casa. Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar con la retirada del anticiclón en las próximas horas.

Un nuevo frente se aproxima a Galicia con más precipitaciones

La llegada de un nuevo frente dará paso a un tiempo más inestable. "Va a llegar ya entre el martes y el miércoles por el oeste de la Península", avisa el portal meteorológico Eltiempo.es, antes de añadir: "Las primeras precipitaciones afectarán sobre todo a Galicia".

Aunque las lluvias no se esperan hasta el martes o miércoles, la situación meteorológica comenzará a cambiar desde este mismo lunes. "La nubosidad media y alta irá aumentando por el oeste, y el martes un nuevo frente irrumpirá por Galicia", vaticina Meteored.

"En el oeste de Galicia las lluvias caerán localmente con fuerza, sin descartar la formación de algunas tormentas, debido a que la comunidad gallega quedará en el borde delantero de la vaguada", agrega.

Bos días! Comezamos a semana en #Galicia na influencia do anticiclón 👇

☀️Agardamos un luns de frío e néboas nestas primeiras horas que darán paso a unha xornada de sol con algunhas nubes altas, vento frouxo do sur e temperaturas máximas altas para a época do ano.#Felizluns pic.twitter.com/WL0sSbTaEA — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) February 23, 2026

Así pues, el buen tiempo tiene las horas contadas y los paraguas volverán a ser necesarios. El frente dejará chubascos a lo largo de la jornada del miércoles, aunque los acumulados no serán tan significativos como los registrados durante las lluvias de estas semanas atrás.

Hasta la jornada del domingo, 1 de marzo, se prevén acumulados de precipitación en torno a los 70 mm en el sur de Galicia, mientras que en las zonas más próximas a A Coruña y A Mariña Lucense rondarán los 34 mm.

Por el momento, MeteoGalicia mantiene activos avisos únicamente por rachas de viento para el martes, que podrían alcanzar los 80 km/h, y para el miércoles, por olas de hasta cuatro metros en todo el litoral gallego, excepto en A Mariña Lucense.

De cara a la jornada del viernes se espera la llegada de un nuevo frente a Galicia, "aunque en principio no parece muy activo". "Para el fin de semana se esperan nuevos frentes llegando a Galicia para dar continuidad a las lluvias", informa Eltiempo.es.

En cuanto a las temperaturas, las máximas este lunes van a situarse entre los 23 y 21 grados en ciudades como Ourense y Santiago de Compostela. En A Coruña se esperan 18 grados, mientras que en Vigo rondarán los 21 grados.