Aesan alerta: riesgo de asfixia por unas gominolas de Hello Kitty con distribución en Galicia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) es el organismo encargado de garantizar la seguridad alimentaria y promover la nutrición saludable en España. Trabaja también en la reducción de riesgos alimentarios y la gestión de alertas.

En este contexto, la Aesan ha tenido conocimiento a través de la Red Alimentaria Europea (Rasff), tras la notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos, de una notificación de alerta relativa al riesgo de asfixia por ingerir unas gominolas de Hello Kitty, procedentes de Japón.

Alerta por riesgo de asfixia en gominolas con distribución en Galicia

La alerta de las gominolas Hello Kitty, con nombre 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', se debe al riesgo de alerta por asfixia. El producto afectado es el formato de 150 gramos, de la marca Sanrio, con fecha de consumo preferente 11/06/2026 y procedente de Japón a través de Países Bajos, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlo.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos", recomienda la Aesan en el reciente comunicado emitido el pasado domingo, 22 de febrero.

A continuación, te detallamos los datos del producto implicado: