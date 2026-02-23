Acusan a la Xunta de crear "alarmismo" con "bulos" sobre la reforma del reglamento de Costas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha acusado a la Xunta de crear "ruido y alarmismo interesado" con "bulos" sobre la reforma del Reglamento General de Costas.

En una visita a obras que se realizan en la playa de Razo, en Carballo (A Coruña), Blanco ha censurado las críticas de la Xunta. "Hablar de puerta de atrás es faltar a la verdad", ha afirmado, según recoge Europa Press.

Así, reclama a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "rigor y responsabilidad" a la hora de hablar de una modificación del reglamento que, según explica, se hace para cumplir con la normativa europea y evitar posibles sanciones a España.

Recuerda que el procedimiento se abrió a consulta pública y cuenta con vías de participación de las comunidades.

La Xunta ya ha presentado alegaciones a esta reforma y diferentes cargos del Gobierno gallego, incluido su presidente, Alfonso Rueda, han criticado en los últimos días esta modificación, pues considera que busca "limitar" por "la puerta de atrás" las competencias de Galicia en materia de costas.

La pasada semana, el Ministerio de Transición Ecológica explicó que el objetivo es que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se concedan mediante concurso público y sin prórroga automática.

Recuerda que, en abril de 2021, la Comisión Europea abrió un expediente de infracción a España por incumplimiento de la Directiva de Servicios al considerar que la legislación española permite que las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas se concedan sin concurrencia competitiva y se prorroguen automáticamente, lo que contraviene la legislación comunitaria.

Obras en Razo

Por su parte, Blanco ha visitado esta mañana de lunes las obras que realiza el Gobierno en la playa de Razo, en Carballo, con un presupuesto de 1,7 millones de euros. Ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Daniel Pérez.

La actuación busca estabilizar los taludes para reforzar las defensas naturales de la costa y frenar los efectos erosivos, con prioridad de seguridad peatonal.

Al respecto, el delegado explica que el plazo de ejecución de las obras era de seis meses, "pese a que se lleva casi dos meses sin poder hacer nada" por los temporales, pero "van a hacer un esfuerzo mayor" para tener la "parte gorda terminada antes de que lleguen los turistas".

Este proyecto forma parte de una actuación más amplia que permite restaurar 34 kilómetros de costa en la provincia de A Coruña, con una inversión de 2,5 millones.