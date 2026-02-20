Galicia acusa al Gobierno de "oscurantismo" y señala que "no puede modificar una ley"

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha criticado este viernes el "oscurantismo" del Gobierno central en relación a la sanción de Europa en materia de Costas y ha advertido al Ejecutivo de que "un reglamento no puede modificar una ley".

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, la conselleira ha cargado contra el anuncio realizado este jueves de que el Gobierno modificará el reglamento de Costas antes del verano, argumentando que el Ministerio de Transición Ecológica "se ha quitado la careta" aprovechando "el último día en el que las comunidades, el sector y las personas a nivel individual podían hacer sus aportaciones".

"Y, además, tiene claro que va a hacer modificaciones de las concesiones", ha apuntado Vázquez, quien ha advertido al Gobierno de que "el ordenamiento jurídico en España es clarísimo" y, por tanto, "un reglamento no puede modificar una ley".

La conselleira ha retomado la reclamación que el jueves hacían las comunidades con litoral para que la reformulación de este ámbito vaya a través de una ley y ha instado al Gobierno a que "copie lo que hizo Galicia".

A renglón seguido, la responsable de Medio Ambiente ha acusado al Ejecutivo central de "oscurantismo", en relación al expediente de infracción que tiene abierto Europa y que el Gobierno tiene "en la caja fuerte".

"Desconocemos por qué no nos lo quiere trasladar a las comunidades autónomas, cuando el resto de los expedientes sí que nos los traslada para que le ayudemos y puedan no ser sancionados, por lo tanto, vemos algo oscuro detrás de todo esto", ha dicho Vázquez, recordando que el ministerio ya intentó reformar este reglamento en 2018, "y en aquel entonces no había expediente de infracción de Europa".