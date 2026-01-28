La plaga de la patata se contiene en Galicia: Medio Rural actualiza las zonas afectadas

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la resolución de la Consellería do Medio Rural por la que se actualizan las zonas delimitadas por la presencia de la plaga de Tecia solanivora povolny, también conocida por la polilla guatemalteca de la patata, en toda Galicia, que muestran un avance en su contención, previo a su erradicación.

De esta manera, según señalan en varias zonas delimitadas, concretamente 11 parroquias de las provincias de A Coruña y Lugo, no se detectó la presencia de este organismo durante dos años consecutivos, lo que hace posible el levantamiento de las medidas fitosanitarias de erradicación. En otras zonas es necesario mantener las medidas fitosanitarias vigentes hasta que transcurran dos años desde la última captura.

Así lo explica la resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia, en la que se actualiza la zona delimitada por 'Tecia solanivora Povolny', conocida como polilla guatemalteca de la patata. En el documento se señalan las parroquias que se mantienen como zonas infestadas, las que pasan de zona infestada a zona tampón, las que permanecen en esta última delimitación y las que pasan a considerarse libres.

Además, en esta resolución se puede consultar el plan de situación de la nueva zona delimitada y la relación de parroquias de las zonas infestada y tampón. También se recuerdan las medidas obligatorias en las zonas delimitadas por la polilla guatemalteca.

De este modo, continúan como zonas infestadas las siguientes parroquias de la provincia de A Coruña:

Abegondo (Santaia), en el municipio de Abegondo

Cañás (Santa Baia) y Paleo (Santo Estevo), en Carral

Maniños (San Salvador), en Fene

Al mismo tiempo, pasan de zona infestada a zona tampón las parroquias:

Cabanas (San Xián), Figueroa (San Miguel) y Sarandós (Santa María), en Abegondo

A Pedra (Santa María), en Cariño

Barallobre (Santiago), en Fene

Se mantienen como zona tampón las siguientes parroquias, todas ellas de la provincia de A Coruña:

Cerneda (San Salvador), Mabegondo (San Tirso), Meangos (Santiago) y Montouto (Santa Cristina), en Abegondo

Laraxe (San Mamede), en Cabanas

Vigo (Santa María), en Cambre

Quembre (San Pedro), Sergude (San Xián), Tabeaio (San Martiño) y Vigo (San Vicente), en Carral

As Encrobas (San Román), en Cerceda

Castelo (Santiago), en Culleredo

Limodre (Santa Eulalia), en Fene

Franza (Santiago) y Piñeiro (San Xoán), en Mugardos

Además, pasan a considerarse zonas libres en la provincia de A Coruña:

Folgoso (Santa Dorotea) y Viós (San Salvador), en Abegondo

Cariño (San Bartolomeu), Landoi (Santiago) y Sismundi (Santo Estevo), en Cariño

Beira (Santa Mariña), en Carral

Régoa (Santa María), en Cedeira

Magalofes (San Xurxo) y Perlío (Santo Estevo), en Fene

San Xurxo de Moeche (San Xurxo), en Moeche.

Y, en la provincia de Lugo, la parroquia de Trabada (Santa María), en el municipio homónimo.