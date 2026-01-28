Galicia registra rachas de viento de más de 112 km/h: hay avisos activos por nieve, oleaje y viento

Continúa el temporal en Galicia. La nieve, la lluvia, el viento y el frío son los protagonistas de este mes de enero que se acerca a su fin. Y lo hace con rachas de viento que superaron los 112 km/h en Punta Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira, sobre las 09:00 horas de esta mañana.

Burela (Lugo) registró rachas de viento que superaron los 93 kilómetros por hora y en Penedo do Galo, en Viveiro, alcanzaron los 88 km/h. Este miércoles está marcado por la alerta amarilla por vientos fuertes en las Rías Baixas, Costa da Morte y Coruña Noroeste, según recuerda Europa Press.

La mayor acumulación de lluvia se registró en A Trabe, en Vilardevós, con 36,7 litros por metro cuadrado en 24 horas y en Calvos de Randín con 36,4 litros por metro cuadrado.

Galicia seguirá hoy bajo la influencia de las bajas presiones centradas al oeste de Irlanda. Por la mañana, los cielos estarán nublados y lloverán, mientras que por la tarde, con el paso del frente, las lluvias serán generalizadas y localmente fuertes en la mitad oeste.

Llega la borrasca Kristin

El tiempo no da una tregua en la recta final de enero. El mal tiempo ha sido el gran protagonista de la última quincena en Galicia, con avisos de nivel rojo tanto por temporal marítimo como por lluvias, y la situación aún no ha terminado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la llegada de una nueva borrasca de alto impacto a España, que traerá más lluvias, temporal marítimo, nieve y fuertes rachas de viento.

Kristin es la borrasca número 11 con nombre propio de la temporada. Esta baja atlántica, pequeña pero profunda, intensificará el viento, con rachas muy fuertes, y dejará precipitaciones por todo el territorio gallego, aunque sin avisos activos por el momento.