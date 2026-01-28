Galicia adelanta a 2040 su objetivo de neutralidad climática con la nueva Ley del Clima

El Parlamento de Galicia dio luz verde hoy a la nueva Ley del Clima, una normativa que sitúa a la comunidad como pionera en la lucha contra el calentamiento global al adelantar a 2040 el objetivo de alcanzar la neutralidad climática, diez años antes que el resto de las comunidades autónomas y del Estado.

La aprobación contó con el voto en contra del BNG y del PSOE, mientras que el PP defendió la iniciativa como un instrumento clave para proteger a la ciudadanía y favorecer una economía más eficiente y descarbonizada.

El diputado popular Moisés Rodríguez destacó que la ley permitirá implementar acciones orientadas a mitigar los impactos ambientales y preparar el territorio frente a eventos extremos, como olas de calor, inundaciones o sequías.

Entre las medidas incluidas figuran la creación de refugios climáticos y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos extremos ligados al cambio climático.

La normativa también establece la creación de nuevos órganos de asesoramiento y participación, como la Oficina del Cambio Climático de Galicia, encargada de coordinar políticas de mitigación, adaptación y comunicación, y el Foro de Acción Climática, que actuará como máximo órgano colegiado para la consulta y asesoramiento en materia climática.

Además, consolida instrumentos ya existentes, como la Red Local por el Clima, para que todos los municipios gallegos puedan adherirse al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía.

Moisés Rodríguez subrayó que la ley no solo marca objetivos sino que impone deberes a las administraciones, obligando a la Xunta a integrar la perspectiva climática en la planificación sectorial, en los contratos públicos y en las convocatorias de subvenciones, fomentando así la contratación pública verde.

Según Rodríguez, Galicia pretende con esta ley dar ejemplo a otras administraciones y sentar las bases para un modelo de desarrollo sostenible y resiliente frente al cambio climático.