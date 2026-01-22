Investigan en Galicia posibles irregularidades en las oposiciones de la Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado traslado a Fiscalía para investigar posibles irregularidades en las oposiciones a la Seguridad Social en Galicia, celebradas en septiembre en A Coruña, según han confirmado fuentes del mismo consultadas por Europa Press.

Según adelantaba La Voz de Galicia, previamente varias personas que se presentaron a las pruebas presentaron denuncias y alertaron de un excesivo número de notas altas pese a la dificultad, argumentaron, de las pruebas.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado que han dado traslado a la Fiscalía Provincial de A Coruña "presuntas irregularidades cometidas en la convocatoria de oposiciones al cuerpo administrativo", celebrada el pasado 13 de septiembre en A Coruña.

"Tras determinar indicios de irregularidad durante el proceso selectivo, el Ministerio inició un proceso de información previo, consistente en entrevistas y análisis y revisión de los procedimientos y documentación con el fin de concretar las circunstancias".

"Como resultado de ese exhaustivo análisis, se constataron hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos y que merecen una investigación con los recursos y medios necesarios, implicando a las autoridades que tengan mayores competencias para tal fin".

Por ello, han especificado a Europa Press, se remitió al Ministerio Fiscal a finales del año pasado lo obtenido. El caso, ratifican, está siendo objeto de investigación por la Fiscalía y la Policía Judicial, a la espera de las actuaciones y resoluciones del órgano competente.

Las denuncias

A través de redes sociales, se alertó de la sospecha de que podía haber habido posibles filtraciones que dieran lugar a un número de notas elevado, en particular de sobresalientes, algo a lo que dieron difusión algunas academias a las que llegaron avisos.

Lo hicieron tras recibir comunicación de un "alto índice de aprobados" en Galicia. En concreto, remarcan también que esas notas no son equiparables a las obtenidas en otras pruebas del Estado o en la comunidad autónoma.

En 2025, el Consejo de Ministros aprobó una Oferta de Empleo Público, con plazas para la Administración de la Seguridad Social. En total 1.970 plazas para los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social. De estas, 1.410 de ingreso libre y 560 de promoción interna.