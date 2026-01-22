Galicia activa el plan invernal ante el riesgo de fuertes acumulaciones de nieve: estas son las recomendaciones

Galicia ha activado el Plan Invernal de Carreteras en fase de alerta ante la previsión de importantes acumulaciones de nieve en las próximas horas. La medida afecta al conjunto de la comunidad autónoma y responde a los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a un empeoramiento progresivo de la situación.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia, la Aemet ha decretado un aviso de nivel naranja desde la medianoche de este jueves hasta la medianoche del viernes por acumulaciones significativas de nieve en las montañas de Lugo y Ourense, así como en el interior de la provincia de Pontevedra. En el resto de la provincia de Lugo —excepto A Mariña—, en la comarca del Miño, en Ourense y en el interior pontevedrés, la alerta será de nivel amarillo.

A pesar de que los avisos más elevados se concentran en zonas concretas, la Delegación del Gobierno ha decidido activar la fase de alerta en toda Galicia como medida preventiva, ante la posibilidad de que las condiciones empeoren conforme avance el temporal. En este sentido, se recomienda a la población consultar fuentes oficiales antes de realizar cualquier desplazamiento o actividad al aire libre.

Todos los recursos movilizados

Con el objetivo de garantizar la máxima fluidez posible del tráfico y mantener las infraestructuras de transporte de competencia estatal en condiciones de uso, se han movilizado todos los recursos disponibles. La previsión ha sido comunicada a los organismos implicados en la vialidad y el tráfico, como la Demarcación de Carreteras, la Guardia Civil y el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico, además del resto de administraciones.

Para esta campaña invernal, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dispone en Galicia de más de 450 profesionales, 103 máquinas quitanieves, 20.000 toneladas de sal y más de 3,2 millones de litros de salmuera, preparados para actuar ante las incidencias derivadas del frío y la nieve.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recuerdan una serie de medidas básicas de autoprotección ante episodios de nieve y frío. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de viajar, informarse previamente del estado de las carreteras y de la previsión meteorológica.

Si el uso del vehículo es imprescindible, es fundamental revisar neumáticos, frenos y niveles de anticongelante, además de llevar el depósito lleno, cadenas, ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería suficiente.

Asimismo, se pide extremar la precaución ante la posible presencia de placas de hielo, especialmente en zonas sombrías. En caso de quedar atrapado por la nieve, se recomienda permanecer dentro del vehículo, mantener el motor y la calefacción encendidos de forma intermitente, renovar el aire con frecuencia y asegurarse de que el tubo de escape esté libre. También se aconseja seguir la información difundida por emisoras de radio y canales oficiales.

La evolución del temporal se irá actualizando en función de los próximos partes de la Aemet, mientras Galicia permanece en alerta ante un episodio invernal que podría complicar la movilidad en amplias zonas del territorio.