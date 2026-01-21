La Xunta de Galicia activa una comisión para coordinar la observación del eclipse del 12 de agosto

La Xunta de Galicia ha constituido la comisión interdepartamental encargada de preparar y coordinar las actuaciones vinculadas a la observación del eclipse solar previsto para el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que situará a Galicia como uno de los territorios privilegiados para su contemplación.

La sesión constitutiva estuvo presidida por el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo.

En la comisión participan representantes de las consellerías de Presidencia, Medio Ambiente y Cambio Climático, Educación, Ciencia, Universidades y FP, Sanidade, así como de la Axencia Turismo de Galicia, con el objetivo de anticipar retos relacionados con la movilidad, la prevención de riesgos, la divulgación científica y las oportunidades turísticas que generará el eclipse.

Desde la Xunta se subraya la importancia de la coordinación entre áreas ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes, dado que Galicia será uno de los mejores lugares de la península para observar el fenómeno. En este contexto, se planificarán dispositivos de seguridad y prevención de riesgos, además de analizar posibles necesidades especiales en materia de transporte y movilidad.

En el ámbito turístico, Turismo de Galicia ha activado un espacio específico en su página web dedicado al eclipse, donde se recoge información sobre los concellos y zonas en las que el eclipse será total o parcial, así como recomendaciones para una observación segura. En total, 143 municipios gallegos, el 45,6 por ciento del territorio, contarán con condiciones privilegiadas para seguir el evento, desde Estaca de Bares hasta Valdeorras.

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático aportará previsiones meteorológicas detalladas a través de MeteoGalicia, fundamentales para evaluar la visibilidad del eclipse y posibles fenómenos asociados como nubes, lluvias o episodios de calor.

Además, se organizarán jornadas formativas en espacios como el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, acreditado como destino Starlight.

Por su parte, Educación coordinará acciones de divulgación científica, especialmente en el ámbito escolar, mientras que Sanidade recuerda la necesidad de extremar las precauciones, alertando del riesgo de daños oculares si no se emplean gafas homologadas y sistemas de observación seguros.