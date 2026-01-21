El temporal azota Galicia: rachas máximas de 140 km/h en Muras y olas de siete metros en Baiona

Alerta roja en la costa de A Coruña

La Xunta ha ampliado este miércoles la alerta roja a todo el litoral de A Coruña, incorporando la zona suroeste. El resto de la costa gallega mantiene el aviso naranja.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará a toda la costa de A Coruña desde última hora de la tarde. Así, se espera mar combinada con olas de hasta nueve metros y viento del noroeste de fuerza siete.

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes anunció la suspensión de las actividades deportivas en el mar, tanto federadas como del programa Xogade, en los concellos afectados según las previsiones de los órganos predictores, que se pueden consultar en la web de Deporte Galego.

Es fundamental que la ciudadanía se mantenga alejada de la línea de costa: diques, rompientes y paseos marítimos. Las medidas de seguridad se extienden a la realización de cualquier actividad del mar, e incluyen la revisión de cabos y amarres de las embarcaciones.