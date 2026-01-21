Retiran varios productos de una conocida leche infantil por la presencia de una toxina y piden no consumirla

La francesa Lactalis acaba de anunciar la retirada de varios lotes de su fórmula infantil de leche de la marca Damira tras una alerta de la asociación profesional francesa de nutrición infantil. Se ha detectado la presencia de Cereulida, una bacteria que provoca vómitos y diarreas, si bien es cierto que todavía no consta ningún caso de intoxicación.

Lactalis Nutrición Iberia ha informado sobre la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en farmacias y en la gran distribución, y que han sido distribuidos en 18 países, incluido España.

Leche infantil de la marca Damira

Productos de la marca Damira retirados lactalis.es

La compañía anunció la retirada voluntaria de algunos lotes concretos de leche infantil de la marca Damira tras detectarse la posible presencia de cereulida, una toxina que puede causar vómitos y diarrea.

La decisión se ha adoptado como medida preventiva después de una alerta lanzada por la asociación francesa de nutrición infantil, relacionada con un ingrediente utilizado en algunas fórmulas para lactantes.

Según ha informado la compañía, el origen del problema se encuentra en el omega 6 ARA, un componente suministrado por un proveedor internacional y empleado en la elaboración de determinadas leches infantiles.

Los productos afectados son 'Damira Natur 2' 800g y que cuenta con el número de lote 8000003302 y fecha de caducidad 29/01/2027 y 'Damira Natur 1' 800g, que cuenta con el número de lote 8000003307 y fecha de caducidad 19/02/2027.

🔴En Francia, el grupo Lactalis acaba de anunciar la retirada de varios lotes de su fórmula infantil de leche de la marca Picot por la presencia de bacterias



▪️Son seis lotes que han sido distribuidos en 18 países, incluido España



🎙️@adelgadoRne pic.twitter.com/3iWkI4v67c — Radio 5 (@radio5_rne) January 21, 2026

Desde la empresa insisten en que únicamente estos lotes están incluidos en la retirada y que el resto de productos de la marca pueden consumirse con normalidad. "Todos los demás productos, así como los demás lotes de estos mismos productos, pueden consumirse con total seguridad", se informa en un comunicado emitido por la propia compañía.

Tras recibir la alerta, Lactalis activó de inmediato controles internos y solicitó análisis tanto al proveedor del ingrediente como a un laboratorio independiente acreditado.

En una primera fase, los resultados obtenidos en el ingrediente y en el producto final fueron conformes a los estándares. Sin embargo, análisis posteriores realizados sobre el producto ya reconstituido -una vez preparado el biberón- detectaron la presencia de la toxina, lo que motivó la retirada voluntaria comunicada el 20 de enero.

"Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna reclamación ni notificación vinculada al consumo de estos productos", ha indicado la marca en su comunicado.

La compañía ha puesto a disposición de los consumidores un teléfono gratuito de atención para resolver dudas (900 10 23 36). Asimismo, recomienda no consumir los productos afectados, no devolverlos al punto de venta, sacar una fotografía del número de lote para compensaciones y desecharlos.