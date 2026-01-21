El Parlamento gallego rechaza el plan europeo que recentraliza los fondos y debilita la cohesión

El Parlamento de Galicia expresó este miércoles su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea que plantea cambios profundos en la política de cohesión comunitaria, al considerar que diluye este instrumento clave, centraliza la gestión de los fondos europeos y elimina criterios objetivos de asignación territorial.

La posición fue aprobada a través de una proposición no de ley del PP, con el voto en contra del PSOE y la abstención del BNG.

La iniciativa parlamentaria exige al Gobierno central que incorpore de manera real y efectiva a las comunidades autónomas en el proceso de negociación del futuro Marco Financiero Plurianual, poniendo fin a planteamientos unilaterales y garantizando la transparencia y la lealtad institucional en un debate que se considera estratégico para el futuro de Galicia.

Durante el debate, la diputada popular Kati Varela subrayó que la política de cohesión es la principal herramienta de inversión de la Unión Europea, orientada a impulsar el empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en todas las regiones.

En el caso gallego, recordó que estos fondos han sido determinantes para la modernización de infraestructuras, el apoyo al sector primario, el desarrollo rural y urbano, la mejora de la conectividad y el impulso industrial.

Varela advirtió de que la propuesta comunitaria para el periodo posterior a 2027 supone un cambio de modelo que amenaza directamente la cohesión económica, social y territorial, al priorizar instrumentos generales, reforzar planes nacionales únicos y avanzar hacia una mayor centralización en la toma de decisiones, en contra de los principios recogidos en los tratados europeos.

En este contexto, la diputada popular alertó de que Galicia se vería especialmente perjudicada, al tratarse de una comunidad con realidades económicas, sociales y territoriales específicas que no pueden abordarse mediante soluciones uniformes diseñadas desde enfoques centralizados.

La iniciativa también pone el foco en la actitud del Ejecutivo estatal, al considerar preocupante que el Gobierno de España no haya fijado ni hecho pública una posición clara sobre esta reforma, una indefinición que, según se expuso, debilita la defensa de los intereses autonómicos y genera incertidumbre sobre el futuro de políticas esenciales.

Además, el texto aprobado reclama la defensa prioritaria de sectores estratégicos para Galicia, como una Política Agraria Común fuerte y bien financiada, una política pesquera que respete las especificidades de las regiones costeras y instrumentos suficientes para el desarrollo rural, la política urbana integrada, la industria, la innovación, el transporte, la conectividad y la lucha contra el reto demográfico.

Con todo, la Cámara gallega fija así una posición clara ante un debate europeo que marcará el rumbo de las inversiones en los próximos años, reivindicando el papel de las regiones y la necesidad de una cohesión que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio.