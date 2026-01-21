Galicia firma un acuerdo para garantizar la asistencia y recuperación de animales que varen en la costa

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la vicepresidenta de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), Uxía Vázquez XUNTA

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la vicepresidenta de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), Uxía Vázquez, han firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración para garantizar durante este año la "asistencia, recuperación y estudio" de los ejemplares de reptiles y mamíferos marinos que varen en el litoral gallego.

De este modo, el acuerdo da continuidad a un trabajo conjunto "de más de un cuarto de siglo" --la primera colaboración entre el Gobierno gallego y la Cemma se remonta al año 1999-- y permitirá seguir con acciones para gestionar y atender a aquellos ejemplares de reptiles, especialmente tortugas marinas, y de mamíferos marinos que llegan a las costas de Galicia.

Por su parte, la Coordinadora se ha comprometido a comunicar a la Xunta cuando detecte varamientos de tortugas y mamíferos marinos en el litoral; además de prestar primeros auxilios a los ejemplares vivos y su posterior hospitalización, tratamiento y alimentación.

En el caso de fallecimiento, se ha comprometido a identificar, si es posible, las causas de la muerte con los correspondientes exámenes y recogida de muestras. Mientras que la Consellería se ocupará de diseñar y supervisar las propuestas encaminadas a asistir a los ejemplares varados.

Todo ello con el objetivo de garantizar su reingreso al medio natural, para lo que se aportarán 15.000 euros a financiar el trabajo de la Cemma entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2026.

Con todo, la Consellería ha explicado en una nota de prensa que esta colaboración se basa en la "amplia trayectoria y experiencia" de esta organización sin ánimo de lucro, que participa activamente en la asistencia a los animales marinos varados y en su recuperación.

En este contexto, la Xunta ha desgranado que durante el año pasado se registraron en las costas gallegas un total de 377 varamientos, de los que la mayoría (más del 85%) fueron cetáceos, además de tortugas, lobos marinos, nutrias y peces como el pez espada o atunes.