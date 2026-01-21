Policía Nacional

Seis detenidos pasarán este miércoles a disposición judicial tras la macrooperación antidroga en Galicia

Tres arrestados comparecerán ante el juzgado en A Coruña y otros tres en Pontevedra tras una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil que continúa bajo secreto de sumario

La investigación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado desarrollada en Galicia continúa avanzando este miércoles con el pase a disposición judicial de seis personas detenidas en el operativo policial llevado a cabo este martes.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que tres de los arrestados comparezcan ante el juzgado en A Coruña y los otros tres lo hagan en Pontevedra a lo largo de la jornada de hoy.

El operativo, desarrollado de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se saldó inicialmente con siete detenciones practicadas en distintos puntos de la comunidad: tres en Pontevedra, dos en A Coruña, una en Arteixo y una en Ferrol. No obstante, uno de los arrestados quedó en libertad en dependencias policiales, por lo que finalmente son seis las personas que pasarán a disposición judicial.

La operación permanece bajo secreto de sumario y forma parte de una investigación de gran alcance contra un grupo presuntamente dedicado al tráfico de drogas. Durante la jornada del martes se llevaron a cabo entradas y registros simultáneos en viviendas y locales de las provincias de A Coruña y Pontevedra, lo que generó una notable expectación entre vecinos y comerciantes de las zonas afectadas.

En la ciudad de A Coruña, las actuaciones policiales se centraron en la calle Emilia Pardo Bazán y en el barrio de Os Castros. Además, en el municipio de Arteixo se intervinieron dos vehículos que fueron marcados por perros especializados en la detección de drogas y que han quedado a disposición de la Policía Científica para su inspección.

En el dispositivo también participa Vigilancia Aduanera, según han indicado fuentes de la Guardia Civil, en una operación que se extiende desde A Coruña hasta la comarca do Salnés. La investigación está dirigida por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de A Coruña.

Una vez finalicen las comparecencias judiciales previstas para este miércoles, se espera que se conozcan más detalles sobre la situación procesal de los detenidos y las posibles medidas que adopte la autoridad judicial. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.