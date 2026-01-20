El Parlamento gallego solicita al Gobierno central que defienda en Europa a la flota costera artesanal

El Parlamento de Galicia aprobó hoy la proposición no de ley del Grupo Popular -sin el apoyo de los diputados del BNG- a través de la cual se demanda al Gobierno de España que defienda ante la Comisión Europea la necesidad de establecer períodos de adaptación razonables y medidas de flexibilidad para el cumplimiento, por parte de las flotas de pequeña escala, del Reglamento de Control de la Pesca.

Dicho decreto revisa de manera profunda el régimen de control de la Política Pesquera Común e impone nuevas obligaciones en materia de seguimiento: notificación electrónica, localización, trazabilidad digital y control de las actividades pesqueras. Todo ello en territorios como Galicia, donde la pesca artesanal tiene un peso estructural en el tejido económico y social.

La iniciativa incluye, además, la solicitud al Gobierno central para que ponga en marcha con carácter inmediato un programa de apoyo específico, que incluya financiación para la adquisición de equipos electrónicos, formación y asistencia técnica, dirigido a las embarcaciones de pequeña eslora, garantizando que ninguna quede excluida por falta de medios económicos o tecnológicos.

Obligaciones pensadas para la flota industrial

La diputada popular Nazareth Cendán recordó que el nuevo reglamento europeo de control de la pesca obliga a los barcos de entre 12 y 15 metros de eslora a estar geolocalizados y a registrar en el diario electrónico los transbordos de pescado entre buques, así como las artes o aparejos perdidos.

También impone registrar y pesar todos y cada uno de los peces, sea cual sea la cantidad de producto que lleven a bordo; y a avisar de su llegada a puerto, con la anotación de sus capturas, inicialmente con dos horas y media de antelación.

"Aunque este reglamento entró en vigor hace dos años, el Gobierno central no dispuso hasta el día de ayer de un plan operativo público que garantice su correcta aplicación", lamentó Nazareth Cendán. Subrayó que esta nueva norma europea "impone obligaciones a la flota artesanal que están pensadas para la flota industrial, lo que conlleva graves consecuencias porque genera inseguridad jurídica y marítima, aumenta la presión burocrática sobre el sector y pone en riesgo su viabilidad".

De este modo, afirmó que "queremos defender lo que es nuestro, y marcar lo que consideramos que debería ser la hoja de ruta a seguir por el Gobierno central ante la plena aplicación de una norma que revisa en profundidad el régimen de control de la política pesquera común".

Control y trazabilidad, necesarios

"Eso es lo que estamos haciendo a través de esta iniciativa parlamentaria: reclamar al Estado que adopte fórmulas para flexibilizar y adaptar la aplicación del reglamento a la flota costera artesanal y que desarrolle y aplique todas las exenciones y períodos transitorios previstos en la normativa europea, con el fin de evitar cargas administrativas desproporcionadas que puedan afectar a su operativa diaria y a su seguridad en la navegación, así como riesgos innecesarios de sanción", concretó la diputada popular.

Nazareth Cendán reconoció que "el control y la trazabilidad son necesarios, pero deben implantarse con sistemas sencillos, seguros y adecuados a las condiciones reales de trabajo en el mar", y mostró el apoyo del PPdeG a las protestas realizadas por el sector, sumándose "a su indignación y también a su miedo, porque tenemos un Gobierno central que no es fiable ni confiable".