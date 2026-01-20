Siete detenidos en Galicia en una operación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Galicia a siete personas en el marco de un operativo contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. Así lo han confirmado fuentes policiales, que concretan que las detenciones se produjeron en Pontevedra (tres), A Coruña (dos), Arteixo (uno) y Ferrol (uno).

La operación, que está bajo secreto de sumario, se ha realizado de forma conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han realizado varios registros en viviendas de los municipios en los que han intervenido este martes.

Vigilancia Aduanera, según señalan fuentes de la Guardia Civil, también ha formado parte de esta operación antidroga que se extiende desde A Coruña hasta la comarca do Salnés. En el caso de la ciudad herculina, se han producido intervenciones en la calle Emilia Pardo Bazán y en el barrio de Os Castros.

Hasta ahora, esta es toda la información que ha trascendido de un operativo que ha llamado la atención de vecinos y comerciantes de las zonas en las que se ha producido.

Una detenida en Ferrol

Las efectuadas en el dispositivo contra el tráfico de drogas y el crimen organizado no son las únicas detenciones de las últimas horas. En Ferrol, una mujer ha sido detenida por su supuesta vinculación con el yihadismo.

La Policía Nacional, con un importante despliegue, realizó la operación durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil.

Debido a la naturaleza del delito con el cual se la relaciona, está previsto que la detenida sea trasladada en las próximas horas a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones.