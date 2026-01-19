'Tren de borrascas' para Galicia: alerta naranja en el mar y nieve desde 600 metros según Aemet

La penúltima semana de enero viene cargada de lluvias y precipitaciones en forma de nieve. Un tren de borrascas dejará una semana puramente invernal en Galicia, con temperaturas que irán descendiendo.

Enero encara su recta final con buenas noticias para los amantes de la nieve: una masa de aire polar llegará desde Groenlandia con más lluvias y precipitaciones en forma de nieve que teñirán, una vez más, el paisaje gallego de blanco.

Lluvias y temporal de nieve esta semana en Galicia

Tras un fin de semana de tiempo inestable, llega una nueva semana sin muchos cambios, ya que las lluvias serán la gran protagonista y a medida que avance la semana se unirá una bajada de temperaturas.

Este lunes será un día de transición, pero mañana martes llegará un frente por el oeste de Galicia que podría dejar cantidades significativas de precipitaciones.

De hecho, MeteoGalicia ha activado avisos de nivel amarillo en amplias zonas del territorio por acumulaciones de hasta 40 litros/m2 en una hora. En concreto, afecta al interior y oeste de A Coruña y provincia de Pontevedra.

La situación en el mar también ha obligado al organismo regional a activar avisos de nivel naranja en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde las olas superarán los cinco metros a partir del mediodía, con vientos fuertes del suroeste y lluvias en el oeste.

Bos días! Comezamos a semana en #Galicia con valores fríos no termómetro, con máximas arredor dos 10ºC. As temperaturas irán en progresivo ascenso ata que a partir do xoves volva a entrar o aire frío asociado á neve 👇

🌦️Hoxe chuvascos pola mañá, con ventos do noroeste. pic.twitter.com/izCNzztZzR — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 19, 2026

Se espera, además, la llegada de otro frente para la jornada del viernes, con lluvias y nevadas que tendrán continuidad durante el fin de semana.

Precisamente, durante el fin de semana se esperan nevadas debido a la bajada de las temperaturas. La situación meteorológica apunta a que las zonas de alta montaña podrían recibir nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La cota de nieve se situará en torno a los 800 y 600 metros en las montañas de Lugo y Ourense a partir del viernes, lo que, de cumplirse la previsión, podría dar lugar a nuevas precipitaciones en forma de nieve, aunque los acumulados aún están por determinar.

"Tenemos por delante más días de ambiente fresco e inestable desde España", avisa Samuel Biener, meteorólogo de Meteored. De hecho, las temperaturas serán bastante bajas, en torno a los 0ºC e incluso por debajo en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y Cabeza de Manzaneda (Ourense), entre otras localizaciones.

En las principales ciudades, el descenso térmico será más moderado, pero dejará un fin de semana bastante frío, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 9 y 11ºC.