Galicia suspende actos y guarda silencio por la tragedia de Adamuz: "Sabemos lo que significa este dolor"

Galicia amaneció este lunes sumida en la consternación tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en Córdoba, en el que fallecieron al menos 39 personas y más de 150 resultaron heridas. La tragedia ha provocado una oleada de reacciones institucionales y políticas en la comunidad, así como la suspensión generalizada de actos oficiales en señal de duelo y solidaridad con las víctimas.

La Xunta anunció la cancelación del grueso de su agenda prevista para este lunes, a excepción de algunas reuniones consideradas relevantes, como la habitual del Consello de la Xunta, que se celebrará sin rueda de prensa posterior. La decisión, según informó el Gobierno gallego, responde a un gesto de solidaridad ante la magnitud del siniestro ferroviario.

Asimismo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por otros miembros del Ejecutivo autonómico, participó a las 12:00 horas en un minuto de silencio en memoria de las víctimas, convocado en la entrada principal del edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela.

Por su parte, las banderas de todos los edificios oficiales de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en Galicia ondearán a media asta y también han suspendido su agenda. En A Coruña, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, encabezó un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación, donde trasladó un mensaje de cercanía y apoyo a los afectados.

"Desde Galicia sabemos bien lo que significa este profundo e intenso dolor, que forma parte de nuestra memoria colectiva y por eso desde aquí queremos mandar toda nuestra fuerza, cariño y condolencias", afirmó Blanco.

El delegado subrayó además que "el Gobierno de España está al lado de todas las víctimas" y deseó "una pronta recuperación a las personas heridas", al tiempo que agradeció "a los servicios de emergencias que, como siempre, están trabajando con un esfuerzo incansable". Blanco cerró su intervención invitando a guardar un minuto de silencio "por todas las víctimas".

La suspensión de actos se extendió también a los ayuntamientos, como el de Santiago de Compostela, que canceló una rueda de prensa prevista para esta jornada. Los principales responsables institucionales participaron en los minutos de silencio convocados en distintos puntos de la comunidad.

En el ámbito político, el PPdeG comunicó la suspensión de toda su actividad pública prevista para este lunes en señal de duelo. En un comunicado, los populares gallegos aseguraron seguir "con enorme tristeza y preocupación" las informaciones que se van conociendo sobre la tragedia ferroviaria y expresaron su solidaridad con las víctimas, las personas heridas y sus familias.

Pesar del BNG y PSdeG

En la misma línea, el BNG informó de la suspensión de la rueda de prensa que tenía prevista su portavoz nacional, Ana Pontón, quien compareció únicamente para trasladar una declaración institucional. Pontón expresó "todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y solidaridad ante el terrible accidente ferroviario de Adamuz" y afirmó que Galicia acompaña "a todo el pueblo de Andalucía y, muy especialmente, a las víctimas de este trágico suceso".

La líder nacionalista recordó que "en Galicia sabemos muy bien lo que significa vivir una tragedia de este tipo", en alusión al accidente ferroviario de Angrois, ocurrido en Santiago en julio de 2013. Pontón aseguró que la jornada de este lunes revive "la sensación de inmensa pena" de aquel momento y subrayó que un accidente de estas características provoca "un grave impacto personal, familiar y social". "Hoy todos y todas somos Andalucía", afirmó.

Pontón reclamó además al presidente de la Xunta que ponga a disposición de Andalucía todos los medios técnicos y el apoyo que pueda necesitar, al tiempo que señaló que "tiempo habrá" para esclarecer las causas del siniestro, insistiendo en que ahora "lo más importante es atender a las víctimas y acompañar a las familias".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sí mantuvo la comparecencia prevista en el Parlamento gallego, aunque la inició mostrando su consternación por el accidente. Besteiro trasladó "toda nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias y con sus allegados" y reconoció que "lo sucedido es de una enorme gravedad, de tal magnitud que cualquier palabra resulta insuficiente".

El líder de los socialistas gallegos envió un "fuerte abrazo" desde Galicia, una comunidad que, según recordó, "conoce bien lo que se siente en estos momentos", nuevamente en referencia al accidente de Angrois, en el que fallecieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas.

Galicia vive así una jornada marcada por el silencio, el recuerdo y la solidaridad, uniendo su memoria colectiva al dolor de Andalucía ante una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años.